L'Angleterre au carré

Avec les qualifications de Chelsea et d'Arsenal en demi-finales de Ligue Europa ce jeudi soir, l'Angleterre affiche quatre clubs dans les derniers carrés des deux Coupes d'Europe. Un bien joli bilan pour les membres de la Premier League.

Arsenal fait honneur aux Beattles

Ouf, pas de Manchester United...

Par Florian Cadu

Il n'y a pas si longtemps, quelques semaines à peine, l' Arsenal d' Unai Emery était moqué. C'était la période durant laquelle lesparvenaient à perdre 3-1 sur la pelouse du Stade rennais. Hier encore, ces mêmes Londoniens étaient promis à un enfer certain au San Paolo. Réputé bouillant comme un volcan, le stade allait pousser son Napoli jusqu'à faire tomber les Anglais. Résultat ? Les visiteurs, qui s'étaient déjà tranquillement imposés 2-0 à l'aller, n'ont jamais tremblé au retour. Absolument jamais. En Italie , ils ont même gagné grâce à un coup franc précoce d' Alexandre Lacazette qui leur a permis de composter sereinement leur billet pour la demi-finale de Ligue Europa.Dans le même temps, les voisins de Chelsea validaient eux aussi leur présence dans ce dernier carré. Quatre buts en vingt minutes (dont un doublé de Pedro et und' Olivier Giroud , meilleur buteur de la compétition) ont suffi à éteindre tout suspense après la première manche déjà avalée sur le plus petit des scores, même si le Slavia Prague a pu donner l'impression qu'une improbableétait possible en marquant à trois reprises. Mais non, lesseront bien au rendez-vous où on les attendait.Deux clubs anglais en demies de la C3, donc. Pas mal comme bilan, quand on sait qu'ils n'étaient pas davantage en phase de poules. Surtout, si la qualification de Chelsea répond à une certaine logique, celle d' Arsenal représente une jolie surprise pour les fans des, puisque Naples était considéré comme le favori de la bataille. Une bataille qui n'a d'ailleurs pas eu lieu, les Londoniens étant infiniment supérieurs sur les deux duels.Cette réussite des membres de la Premier League en Ligue Europa est renforcée par celle observée en Ligue des champions. Car il n'y a pas que la Ligue Europa qui fait la part belle aux Britanniques : en C1, la moitié du dernier carré partagera également la même nationalité que celle des Beattles. Ainsi en ont décidé les résultats de la semaine. Liverpool a tapé assez largement Porto (2-0 à l'aller, 4-1 au retour), sans trop de difficulté malgré la bonne performance des Portugais. Au contraire de Tottenham , qui a sans surprise eu toutes les peines du monde à sortir Manchester City dans un combat 100% anglais. Dans ce contexte, il est finalement rassurant d'avoir contemplé le Barcelone de Lionel Messi dégager sans ménagement Manchester United (1-0, 3-0). Dans le cas contraire, le pays aurait envoyé cinq candidats sur huit au front. Ce qui aurait été synonyme d'hégémonie, même temporaire.Mais avec quatre prétendants dans deux tableaux finalement assez bien organisés pour elle, l' Angleterre peut envisager deux finales mettant aux prises ses propres membres ( Liverpool Tottenham et Arsenal Chelsea ) dans la même année. Un exploit inédit dans l'histoire du football, puisque aucun État ne l'a encore réalisé. C'est dire le chemin qu'il reste à effectuer pour imposer sa domination.