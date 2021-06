L'Angleterre bat l'Autriche sur la plus courte des marges

Angleterre (4-3-3) : Pickford - Trippier, Coady, Mings, Alexander-Arnold - Grealish, Rice, Bellingham - Lingard, Kane, Saka. Entraîneur : Southgate.



Autriche (3-5-2) : Bachmann - Friedl, Hinteregger, Dragović - Lainer, Laimer, Baumgartner, Schlager, Alaba - Sabitzer, Kalajdžić. Entraîneur : Foda.

Un match de préparation pas vraiment préparatoire.Car si elle s'est imposée devant l'Autriche en amical ce mercredi, l'Angleterre n'a pas brillé. Et pour cause, lesont évolué sans les joueurs de Chelsea, de Manchester United et de Manchester City. Lingard, qui ne disputera pas l'Euro, faisait même partie du onze titulaire au coup d'envoi de cette rencontre à un seul but, marqué par Saka à l'heure de jeu. Son tout premier, en sélection.Au bout d'une contre-attaque, l'ailier gauche a en effet inscrit l'unique réalisation au cours d'une partie plutôt pauvre en occasions. Alexander-Arnold et Kane ont donné un peu de travail à Bachmann, alors que Sabitzer a touché la barre transversale de Pickford (qui a eu le mérite de dévier la balle, sur le coup), loupant de peu l'égalisation, mais la formation de Southgate a préféré protéger sonplutôt que de pousser pour faire le break.Toujours bon à prendre pour la confiance, malgré des ultimes opportunités pour Gregoritsch et Schöpf (dont le tir a été stoppé par White, sur sa ligne).