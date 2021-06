L'Angleterre assure le service minimum contre la Roumanie

Angleterre (4-3-3) : Johnstone - Godfrey, White, Mings, Shaw (Trippier, 75e) - Phillips (Henderson, 46e), Ward-Prowse (Rice, 65e), Grealish - Sancho (Bellingham, 65e), Calvert-Lewin (Watkins, 82e), Rashford (Lingard, 75e). Entraîneur : Gareth Southgate.



Roumanie (4-3-3) : Niță - Camora, Chiricheș, Nedelcearu (Rus, 84e), Sorescu (Capusa, 66e) - Cicâldău (Budescu, 80e), Marin, Stanciu - Păun (Băluță, 80e), Alibec (Hagi, 66e), Ivan. Entraîneur : Mirel Rădoi.

QB

Harry et Meghan ont eu leur deuxième bébé, alors ce match sera vite oublié par les Anglais. Au petit trot avec une équipe bis contre l'Autriche , l'Angleterre n'a pas pu se jauger davantage face à la Roumanie ce dimanche, à une semaine de ses débuts à l'Euro. Écartés de la liste des 26, Ben Godfrey, Ben White et James Ward-Prowse ont tous démarré la rencontre, Gareth Southgate préférant se passer des joueurs de Chelsea et Manchester City, qui ont rejoint le groupe il y a quelques jours. Le milieu de Southampton a étalé toute sa science des coups de pied arrêtés en trouvant plusieurs fois Dominic Calvert-Lewin, mis en échec par la barre (32) puis par Florin Niță (47). Jadon Sancho a lui aussi touché du bois (38). Le salut est finalement venu de Jack Grealish, qui a obtenu un penalty transformé par Marcus Rashford, capitaine au coup d'envoi (68).La bonne nouvelle pour les, c'est que Jordan Henderson a rejoué, plus de trois mois après. Il a pu jouer toute la deuxième période, mais a manqué un penalty provoqué par Calvert-Lewin (78). L'autre satisfaction du match se nomme Sam Johnstone. L'arrière-garde anglaise n'a pas respiré la sérénité, mais le gardien de West Brom a fait le job pour sa première cape en se montrant décisif face à Deian Sorescu (44) et Andrei Ivan (74). L'essentiel est là avec cette victoire et pas de nouveau blessé à déplorer.Seul enjeu désormais : savoir qui remplacera Trent Alexander-Arnold pour faire office de 26homme.