Bientôt un record du monde de longévité pour Lima

Andorre-le-vieux.Suspendu jeudi lors du nul décroché par Andorre en Albanie (2-2), le capitaine desIldefons Lima s'apprête à battre un record ce dimanche face à la Turquie : sélectionné pour la première fois le 22 juin 1997 pour un match disputé en Estonie, le défenseur de 39 ans va battre le record du monde de la longévité au niveau international avec 22 années et 148 jours écoulés entre sa première et sa dernière sélection.Il va ainsi effacer des tablettes l’Équatorien Iván Hurtado - 22 ans et 143 jours, entre sa première sélection en 1992 et sa dernière en 2014 -. À noter que le Pyrénéen est aussi le joueur andorran le plus capé - 127 sélections -, et le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe - onze buts -.Ildefons tous les records.