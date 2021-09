L'ancienne défense du Stade de Reims se reforme en R1

EG

Non, il ne s'agit pas de Robert Jonquet et Raoul Giraudo, piliers de l'équipe double finaliste de la Coupe d'Europe des champions des années 50, mais pas loin.Libre depuis son départ de Caen cet été, Anthony Weber renoue avec la ville où il a joué le plus longtemps : Reims. Après sept ans à Auguste-Delaune entre 2010 et 2017, il s’est engagé ce jeudi avec Reims-Saint-Anne, club de Régional 1. Il y retrouvera Mickaël Tacalfred, présent au club depuis mai 2021. Le club a l’habitude de ce genre de coup, puisque l’ancien stadiste Odaïr Fortes avait déjà signé en 2019.Une charnière défensive qui a joué 125 matchs ensemble. Autant dire que pendant un long moment ils étaient plus souvent ensemble qu’avec leurs meufs. À respectivement 35 et 40 ans, Weber et Tacalfred s’offrent une dernière pige loin du monde pro pour kiffer un peu leur célébrité en Champagne.