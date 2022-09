L'ancien président du Hertha Berlin cible d'un incroyable complot

German financier Lars Windhorst hired an Israëli private intelligence company that orchestrated a campaign aimed at ousting the then-president of Hertha Berlin, the Bundesliga football club, according to a lawsuit https://t.co/5lrSfwp0Jk — Financial Times (@FinancialTimes) September 29, 2022

BG

Le Hertha Berlin ne va pas vraiment bien avec ses six points et sa treizième place au classement de Bundesliga. Et la bombe sortie ce jeudi par lene devrait pas arranger les choses.Selon le quotidien britannique, Werner Gegenbauer (72 ans), président du club berlinois jusqu'à la saison dernière, a été la cible d'un incroyable complot, orchestré par son propre supérieur, Lars Windhorst, propriétaire du Hertha. Ce dernier aurait signé un contrat avec une société privée de renseignement basée à Tel Aviv, dans le but de mener une campagne clandestine de dénigrement contre Gegenbauer. Ledit contrat était fixé à un million d'euros et assorti d'un bonus de quatre millions en cas de succès de l'opération.Une campagne de dénigrement aussi bien pensée que le braquage de George Clooney et sa bande dans: une vingtaine d'espions embauchés pour obtenir des informations et alimenter la propagande, création de faux comptes bancaires, d’images compromettantes de l’ancien président, de sites Internet pour soutenir les appels à la démission, et bien sûr, approcher des journalistes dans le but que Gegenbauer soit pris pour cible. Un véritable scénario de thriller cinq étoiles, sauf que Lars Windhorst a oublié une chose : dans les films, à la fin, les méchants perdent toujours. Notre grand méchant a en effet décidé de ne pas respecter sa part du contrat, à savoir payer le bonus convenu (Gegenbauer a démissionné en mai dernier avant d'être remplacé par l'ancien capo des ultras Kai Bernstein ) ce qui a provoqué le courroux de l'entreprise israélienne, estimant que. En deux temps trois mouvements, l’homme d’affaires était assigné en justice au tribunal, et c'est justement en se procurant des documents sur la procédure en cours que le journal britannique a été en mesure de découvrir l'ampleur du complot.La future série allemande à succès sur Netflix après