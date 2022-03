L’ancien directeur sportif du PSG, Antero Henrique retrouve un poste un Qatar

Qatar Stars League Appoints Antero Henrique As Sporting Director? https://t.co/mDlFqzhwzi#QSL pic.twitter.com/oyRSk6Ievf — Qatar Stars League (@QSL_EN) March 15, 2022

NDS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ne pas enterrer Antero.Directeur sportif du PSG entre 2017 et 2019, Antero Henrique rebondit et vient d’être nommé au même poste au sein de la Qatar Stars League. À la tête de la cellule de recrutement, le Portugais aura la charge de fournir, selon le communiqué de la QSL Ahmed Khalil Abbassi, directeur exécutif des compétitions et du développement du football pour le championnat qatari, s’est réjoui de l’arrivée de celui qui a été directeur du football au FC Porto de 2005 à 2016 :Antero Henrique était en poste à Paris au moment où Mbappé et Neymar ont posé leurs valises dans la capitale, et son nom était évoqué du côté de Newcastle, de l’OM ou encore de Manchester United.Sans doute plus attiré par le projet sportif qatari.