L’ancien capo des ultras du Hertha Berlin élu président du club

After receiving 1,670 votes, Kay Bernstein has been named as the new president of Hertha BSC Congratulations, Kay! #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/9Rfq2eBuHe — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) June 26, 2022

Des virages aux loges présidentiellesL'ancien capo et cofondateur du groupe d'ultras du Hertha Harlekins Berlin '98 Kay Bernstein vient d'être élu nouveau président du club. L'homme de 41 ans a été élu lors de l'assemblée générale extraordinaire des membres du club berlinois qui s'est tenue ce dimanche et a obtenu 1670 voix lors de l'élection de 3040 membres votants. Il s'est ainsi imposé face à son rival le plus sérieux, le politicien du CDU (parti de centre droit) Frank Steffel qui n'a récolté que 1280 votes. On saluera l'outsider Marvin Brumme qui, lui, cumule un total de 26 voix.Kay Bernstein succède ainsi à Werner Gegenbauer, âgé de 72 ans, qui a démissionné de son poste le 24 mai au lendemain du maintien de l'équipe en Bundesliga et après plus de 14 ans de présidence. Acclamé par de nombreux supporters au moment du verdict, l'ancien capo a pris le micro et déclaré :Si son grand nettoyage fonctionne, il pourra peut-être vendre son programme en 10 points à Nasser.