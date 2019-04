L'ambiance tendue en tribune Loire pendant Nantes-Amiens

JB

La Beaujoire coté sombre.La deuxième période de Nantes Amiens a été plutôt satisfaisante sur le plan du spectacle, offrant cinq buts et une victoire des Canaris au bout (3-2). Mais les membres de la Brigade Loire, le groupe ultra du FCN , n'ont pas assisté à la fin de la partie, laissant un carré vide derrière la cage de Maxime Dupé lors du dernier quart d'heure.La raison ? Alors qu' une banderole » était en train d'être dévoilée - à l'image d'une fronde anti-Kita qui se fait de plus en insistante ces derniers semaines - des stadiers sont intervenus pour l'enlever et des échauffourées ont suivi : un taser aurait été utilisé par la sécurité et un supporter se serait retrouvé en sang selon certains témoignages. La BL, suivie par bon nombre de personnes, a donc décidé d'arrêter les encouragements - les locaux menaient alors 3-1 - et de quitter l'enceinte en emportant tout son matériel.Comme s'il fallait encore des preuves des tensions qui règnent entre la direction de la Maison jaune et les supporters.