La France capitule face à l'Allemagne

Ligotées en première période, plus libérées par la suite, les Bleues ont regardé les Allemandes dans le blanc des yeux. Sauf dans leur surface, où personne ne pouvait soutenir le regard d'une Alexandra Popp double buteuse. Encore une fois éblouissante, l'avant-centre hisse les siennes en finale de l'Euro.

Diani, du pot et du poteau

Top of the Popp

Allemagne (4-3-3) : Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering (Doorsoun-Khajeh, 81e) , Rauch - Magull (Dallmann, 68e), Oberdorf, Däbritz (Lohmann, 69e) - Huth, Popp, Brand. Sélectionneuse : Martina Voss-Tecklenburg.





France (4-3-3) : Peyraud-Magnin - Perisset, Mbock, Renard, Karchaoui - Geyoro, Bilbault, Toletti (Sarr, 80e) - Diani, Malard (Bacha, 45e+3), D. Cascarino (Mateo, 61e) Sélectionneuse : Corinne Diacre.

Il paraît que tout le monde connaît l'histoire. À la fin, c'est l'Allemagne qui gagne et. C'est insupportable. C'est un poncif. Mais ça, less'en tamponnent. Alors les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg ont raconté un récit bien connu : pas ridicule, voire plutôt à son aise en seconde période, la France a tenu son rang. Elle a aussi perdu, terrassée par une formation plus mature, plus efficace et portée par une joueuse, Alexandra Popp, qui s'affirme comme le grandissimede cette compétition.Un peu inhibées par l'enjeu, les deux sélections débutent piano-piano. L'Allemagne - qui n'a toujours pas encaissé le moindre but dans l'épreuve - préfère les possessions prudentes aux attaques verticales, tout en assurant une pression maximale dès que le cuir repasse entre les pieds français. Un peu plus discrètes, les Bleues s'en remettent aux projections de Geyoro, à la sérénité défensive de Renard et à la justesse technique de Cascarino. Neutralisée, la France ne sait dans l'ensemble pas trop quoi faire devant, à l'image de Diani. L'ailière du PSG pêche par excès malvenus d'individualisme, notamment en oubliant Malard, bien lancée dans l'axe à la demi-heure de jeu.Les joueuses de Corinne Diacre bafouillent un peu trop leur football, et Alexandra Popp ne va pas se gêner pour les rappeler à l'ordre : l'avant-centre oblige d'abord Peyraud-Magnin à claquer une belle envolée sur coup franc. Puis profite d'un bon centre de Huth pour trouer les filets de la gardienne française, séchée d'une reprise de volée en première intention. Le cinquième but en autant de matchs pour la joueuse de Wolfsburg. Un sale coup sur la caboche des Bleues ? Oui, mais non. Pas dans son assiette jusqu'ici, Diani dégaine une merveilleuse frappe du droit aux 20 mètres, qui touche successivement le poteau, puis Frohms, pour finir son voyage derrière la ligne de but. Un pion splendide, qui lance une rencontre qui s'est soudainement embrasée.Changement de cartes en seconde période. Diacre sort Malard pour Bacha pour gagner en maîtrise au milieu et lance Mateo dans l'arène à l'heure de jeu. La France y gagne en maîtrise collective, alors que Diani, replacée dans l'axe, fait quelques frayeurs à la défense allemande. Mais c'est bien Renard, d'une tête piquée sur corner, qui manque d'un rien de faire plier l'adversaire, sauvé par un arrêt réflexe de Frohms. L'Allemagne a laissé passer l'orage et peut à son tour faire souffler la tempête. Les Bleues n'y résisteront pas. Huth dessine un centre bombé dans la surface et Popp, irrésistible, domine son monde pour claquer une superbe tête dans la cage française. Un pion à la Gerd Müller, à la Klose, à la Rudi Völler. À l'allemande, quoi. Les ouailles de Diacre ne peuvent plus que s'incliner et laisser foncer l'Allemagne en finale face à l'Angleterre, dimanche prochain.