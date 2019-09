L'Allemagne se rassure, la Belgique cartonne et la Croatie flanche

Dans le groupe C, après sa débâcle face aux Pays-Bas ce vendredi (2-4), l'Allemagne s'est rachetée en faisant tomber l'Irlande du Nord à Belfast (0-2). Les Pays-Bas suivent le rythme comme en témoigne la fessée infligée à l'Estonie (0-4), un score qu'a aussi choisi la Belgique pour exploser l'Écosse dans le groupe I. Le couac de la soirée ? Il est pour la Croatie, tenue en échec en Azerbaïdjan (1-1) dans le groupe E. Elle semble loin, la Coupe du monde 2018 pour les Croates.

Le bilan à chaud : L'indécision perdure dans les groupes C, E et G

L'homme du jour : Tamkin Khalilzada

Le but de la soirée : Marcel Halstenberg

Les résultats :

Buts : Khalilzada (72e) pour l'Azerbaïdjan // Modrić (s.p.) (11e) pour la Croatie

Buts : Halstenberg (48e), Gnabry (90e+2) pour l'Allemagne

Buts : Babel (17e, 48e), Depay (76e), Wijnaldum (87e) pour les Oranje

Buts : Szobozlai (50e) pour la Hongrie // Mak (40e), Boženík (56e) pour la Slovaquie

Buts : Verbič (43e), Bezjak (66e) et Verbič (90e) pour la Slovénie // Natkho (50e), Zahavi (62e) pour Israël

Buts : Pandev (14e), Pardhi (17e) pour la Macédoine du Nord

Buts : Lukaku (9e), Vermaelen (24e), Alderweireld (32e), De Bruyne (82e) pour la Belgique

Buts : Kousoulos (2e, 73e), Papoulis (38e), Artymatas (75e) pour Chypre

But : Fernandes (89e) pour la Russie

Par Andrea Chazy

Avec le succès de l'Allemagne en Irlande du Nord (0-2), combiné à la taule des Pays-bas infligée à l'Estonie (0-4), Allemands et Nord-Irlandais se partagent la tête avec douze points et un match en plus que les coéquipiers de Memphis Depay qui pointent le bout de leur nez avec neuf unités. Vous voulez davantage de suspense ? Dans le groupe E, avec le nul surprise de la Croatie en Azerbaïdjan (1-1) et la probante victoire de la Slovaquie en Hongrie (1-2), le pays de Galles, quatrième avec six points et un match de retard, peut toujours espérer rattraper le trio de tête avec seulement trois points de moins que le dauphin de la Croatie, la Slovaquie. Enfin dans le groupe G, le nul de la Pologne face à l'Autriche (0-0) offre de l'espoir à son adversaire du soir ainsi qu'à la Slovénie, difficile vainqueur d'Israël à domicile (3-2). Que c'est excitant !Tamkin Khalilzada se souviendra longtemps de cette rencontre face à la Croatie. Entré en jeu à la pause à la place de Pasayev, le défenseur polyvalent du Sabah FK s'est offert le rush de sa vie au cœur de la défense croate pour finalement envoyer une minasse dans la cage de Livaković. Son deuxième but en sélection, face aux vice-champions du monde, qui est loin d'être inutile puisqu'en plus d'offrir un match nul prestigieux à l'Azerbaïdjan face à la Croatie (1-1), il offre le premier point dans cette campagne de qualification à son pays. Oui, sans hésiter, Tamkin Khalilzada passe un meilleur lundi soir que le vôtre.Bah quoi, ça fait du bien de voir une avalanche de buts de temps en temps. À Hampden Park, les Écossais démarrent fort, mais se font punir sur la première occasion belge par Lukaku (9). La suite ? Une déferlante, la faute à Vermaelen (24), Alderweireld (32) et enfin De Bruyne (82). 0-4, l'addition est salée et la Belgique garde ses trois points d'avance sur la Russie en tête du groupe I.Embourbée dans le bourbier du Windsor Park de Belfast, lapeut remercier le latéral gauche de Leipzig. Pourtant annoncé sur le banc, Halstenberg fait finalement partie du onze de départ à la suite du forfait de Nico Schulz. Alors, pour fêter ça, Halstenberg a décidé d'inscrire son premier pion en sélection d'une volée magistrale. Et il fallait bien cela pour tromper l'immense Bailey Peacock-Farrell ce lundi soir. Enfin, avant le temps additionnel. Second poteau Halstenberg ?