L'Allemagne s'en sort, la Pologne qualifiée, la Croatie attendra

Forcée de l'emporter en Estonie pour rattraper les Pays-Bas en tête de son groupe, l'Allemagne a fait le boulot (0-3). Et ce, malgré un début de match catastrophique avec l'expulsion d'Emre Can. Résultat tout aussi heureux pour la Pologne, qui s'est qualifiée pour l'Euro après son succès contre la Macédoine du Nord (2-0). La Croatie, elle, devra encore patienter après s'être fait rattraper par le pays de Galles de Gareth Bale (1-1). Enfin, l'Autriche a glané une victoire primordiale contre la Slovénie (1-0).

Estonie (4-1-4-1) : Lepmets - Brañaov, Tamm, Mets, Pikk - Antonov - Kams, Ainsalu, Vassiljev, Liivak - Sappinen. Sélectionneur : Karel Voolaid.



Allemagne (4-3-3) : Neuer - Klostermann, Can, Süle, Halstenberg - Gündoğan, Kimmich, Havertz - Brandt, Reus, Waldschmidt. Sélectionneur : Joachim Löw.

Pays de Galles (4-2-3-1) : Hennessey - Roberts, Rodon, Lockyer, Davies - Allen, Ampadu - Bale, Williams, James - Moore. Sélectionneur : Ryan Giggs.



Croatie (4-2-3-1) : Livaković - Jedvaj, Lovren, Vida, Barisić - Modrić, Kovačić - Perišić, Vlašić, Brekalo - Petković. Sélectionneur : Zlatko Dalić.

Slovénie (4-1-4-1) : Oblak - Stojanović, Struna, Mevlja, Balkovec - Krhin - Bezjak, Iličić, Kurtić, Verbić - Šporar. Sélectionneur : Matjaž Kek.



Autriche ( 4-2-3-1) : Stanković - Posch, Dragović, Hinteregger, Ulmer - Baumgartlinger, Ilsanker - Lazaro, Sabitzer, Laimer - Gregoritsch. Sélectionneur : Franco Foda.

Pologne (4-2-3-1) : Szczęsny - Bereszyński, Glik, Bednarek, Reca - Góralski, Krychowiak - Szymański, Zieliński, Grosicki - Lewandowski. Sélectionneur : Jerzy Brzęczek.



Macédoine du Nord (3-4-3) : Dimitrievski - Ristovski, Musliu, Ristevski - Bejtulai, Nikolov, Spirovski, Alioski - Pandev, Elmas, Nestorovski. Sélectionneur : Igor Angelovski.

Titulariser en défense centrale un Emre Can qui n'évolue même pas à son poste de milieu avec la Juve ? C'est la merveilleuse idée qu'a eue Joachim Löw pour affronter l'Estonie. Résultat : l'ancien de Liverpool s'est fait expulser dès la 14minute pour un tacle indigne en position de dernier défenseur, après avoir bêtement laissé filer une passe de Niklas Süle. Ou l'art de transformer en coupe-gorge un match qui devait se résumer à une simple promenade de santé après la déculottée de l'aller (8-0). Mais même en infériorité numérique, lareste largement au-dessus de la nation balte. Après cinq minutes post-expulsion à souffrir sous les assauts des locaux, les partenaires de Kai Havertz remettent la main sur le match, sans toutefois inquiéter Sergei Lepmets. Heureusement pour eux, la chance est dans le camp des Allemands, et les deux frappes contrées d'İlkay Gündoğan trouvent leur chemin vers les filets. Pour la forme, Timo Werner en ajoute un troisième à la suite d'un bel appel. Et à onze contre dix, ça aurait donné quoi ?Un taulier au nom ronflant (Gareth Bale), des vieilles têtes connues de Premier League (Wayne Hennessey, Joe Allen, Ben Davies) et des futurs cracks (Daniel James, Harry Wilson, Ethan Ampadu) : le pays de Galles a tout ce qu'il faut pour essayer de faire aussi bien que son parcours héroïque de l'Euro 2016. Sauf qu'à l'heure actuelle, les demi-finalistes en titre se traînent en... avant-dernière position de leur groupe de qualification, et ce n'est pas le match nul à domicile contre la Croatie qui va arranger les choses. Pas vraiment inspirés, lesde Ryan Giggs s'en sont remis à Gareth Bale après avoir concédé l'ouverture du score de Nikola Vlašić. Un résultat qui n'arrange pas tellement non plus la Croatie, qui aurait pu valider son ticket pour l'Euro en cas de succès, mais lesprendront bien leur mal en patience, non ?Sans David Alaba, blessé, et avec Arnautović sur le banc, l'Autriche avait un peu de souci à se faire contre la Slovénie, qui ne la précédait que de deux points au coup d'envoi. Surtout quand c'est un certain Jan Oblak qui garde les cages adverses. De quoi faire ciller la plupart des attaquants, mais pas Stefan Posch, latéral droit buteur et homme providentiel du soir pour les coéquipiers de Marcel Sabitzer. Le seul pion de la soirée, dans un match assez ouvert et conclu par l'expulsion de Denis Popović pour les locaux. Grâce à ce succès capital, les(Rouge-Blanc-Rouge) se hissent à la deuxième place du groupe derrière la Pologne et entrevoient la qualification. Visiblement, Jan Oblak réserve sespour l'Atlético.La Pologne qui marque : il y a forcément du Robert Lewandowski là-dedans. Perdu : le chasseur de buts s'est fait voler la vedette dans son costume de héros national, et par un quasi-inconnu par-dessus le marché : Przemysław Frankowski, remplaçant au coup d'envoi et milieu des Chicago Fire de son état. Bon, « Lewi » est quand même pour beaucoup dans l'ouverture du score avec un délicieux contrôle sur une longue ouverture, puis un dribble subtil pour mettre son partenaire en orbite devant le but. Et il était dit que ce serait le soir des remplaçants polonais puisque Arkadiusz Milik, sorti du banc, y est aussi allé de son pion : une sublime frappe enroulée en lucarne à la suite d'une remise de Lewandowski (tiens donc). 2-0, le compte est bon : voilà les(les Blanc et Rouge) qualifiés pour l'Euro. Où l'attaquant du Bayern devrait à nouveau redevenir transparent.