L'Allemagne qualifiée après sa victoire contre l'Afrique du Sud

Allemagne (4-4-2) : A. Schult - V. Schweers (46e par C. Simon), M. Hegering, S. Doorsoun-Khajeh, G. Gwinn - S. Däbritz, M. Leupolz, L. Magull, S. Huth (59e par L. Dallman) - A. Popp, K. Bühl (67e par L. Schüller). Sélectionneuse : Martina Voss-Tecklenburg.



Afrique du Sud (4-3-3) : A. Dlamini - L. Ramalepe, J. Van Wyk, N. Matlou, N. Vilakazi - R. Jane, K. Biyana (89e par L. Smeda), M. Makhabane - A. Mthandi (46e par T. Kgatlana), O. Fulutudilu (46e par R. Mulaudzi), B. Ndimeni. Sélectionneuse : Desiree Ellis.

Un sans-faute pour laCe lundi à Montpelier, l'Allemagne a terminé le travail en remportant - sans forcément totalement convaincre - le troisième et dernier match de sa phase de groupes. En première mi-temps, les Allemandes se sont avérées dominatrices dans tous les domaines et ont marqué par trois fois (bien aidées par des erreurs individuelles sud-africaines) grâce à Leupolz (1-0, 13),Däbritz (29) et Popp (39).Au retour des vestiaires, l'Allemagne est repartie sur les bases entrevues en première mi-temps en accroissant encore son avantage grâce à Magull (4-0, 58). À partir de l'heure de jeu cependant, le match s'est progressivement équilibré et débridé. Le score final aurait d'ailleurs pu être bien différent si les Allemandes, qui se sont vues refuser deux buts hors-jeu, et les Sud-Africaines, soucieuses de sauver l'honneur et bien plus entreprenantes, avaient converti toutes leurs occasions.L'Afrique du Sud termine donc à la dernière place de son groupe, sans aucun point au compteur. Tandis que l'Allemagne, première de son groupe, peut déjà envisager son huitième de finale prévu samedi.