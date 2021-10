L'Allemagne officiellement qualifiée, les Pays-Bas s'amusent

L'Allemagne tient son billet pour le Mondial. Les hommes de Hansi Flick ont battu la Macédoine du Nord à Skopje pour s'assurer de la première place de leur groupe (0-4). Les Pays-Bas n'y sont pas encore mais s'en rapprochent grâce à leur démonstration face à Gibraltar (6-0). Victorieuse en Slovénie (1-2), la Russie a de son côté pris une option dans son mano a mano avec la Croatie.

Par Quentin Ballue

Une promenade de santé. À Rotterdam, les Pays-Bas n'ont fait qu'une bouchée de Gibraltar. Au four et au moulin, Memphis Depay a lancé son show en bottant un corner, coupé au premier poteau par son capitaine Virgil van Dijk (9). Il a ensuite signé un doublé, servi par Davy Klaassen (21) puis sur un penalty (45+3). Parfait pour faire oublier son premier coup de pied de réparation, arrêté par Bradley Banda (19). Denzel Dumfries (48), Arnaut Danjuma (75) et Donyell Malen (86) ont finalement porté le score à 6-0, confortant la première place desdans le groupe G.Battue par la Macédoine du Nord à la surprise générale en mars, l'Allemagne a remis les pendules à l'heure face aux Lions Rouges. Menacée sur corner par Visar Musliu (17), laa riposté par Serge Gnabry, tombé sur Stole Dimitrievski (25). Il a fallu attendre le deuxième acte pour que Kai Havertz, bien décalé par Thomas Müller, trouve enfin la faille, inscrivant le sixième but de sa jeune carrière internationale (50). Timo Werner s'est occupé de donner plus d'ampleur au score (70, 73), mais le mot de la fin est revenu à Jamal Musiala, auteur de son premier but avec les A, à seulement 18 ans (83). L'Allemagne sera au Qatar, prête à foutre le bazar.La Croatie pourrait s'en mordre les doigts. Largement dominateurs, lesn'ont pu obtenir mieux qu'un score de parité contre la Slovaquie, qui a mené deux fois au score grâce à Ivan Schranz (20) et Lukáš Haraslín (45), et qui a perdu Marek Hamšík sur blessure avant la pause (41). Andrej Kramarić (25) et Luka Modrić (71) ont tour à tour égalisé. Insuffisant pour garder la tête du groupe H, récupérée par la Russie au bénéfice de son succès en Slovénie (1-2). Les hommes de Vlatko Dalić gardent néanmoins leur destin entre leurs mains puisqu'ils accusent deux points de retard sur la Sbornaya, qu'ils recevront le 14 novembre.Sans Erling Haaland, la Norvège a assuré l'essentiel en prenant les trois points contre le Monténégro. Le doublé de Mohamed Elyounoussi vaut son pesant de cacahuètes pour les troupes de Ståle Solbakken, toujours deuxièmes du groupe G avec deux longueurs d'avance sur la Turquie.a eu très chaud en Lettonie (1-2), attendant la 90+9 et un penalty de Burak Yılmaz pour se sortir du pétrin.Les Dragons ont encore le feu sacré. Au coude à coude avec les Tchèques pour la deuxième place du groupe E, le Pays de Galles a dominé l'Estonie sur la plus petite des marges grâce au grand Kieffer Moore, alerte pour pousser le cuir derrière la ligne (12). Aaron Ramsey et ses gars s'en contenteront puisqu'ils s'accrochent à la République tchèque de Patrik Schick, buteur et passeur contre le Belarus (0-2).Quatrième du groupe J au coup d'envoi, la Roumanie a gagné deux places en dominant l'Arménie. Un corner, un coup de tête d'Alexandru Mitrita (26), et voilà lesen droit de rêver d'un retour au Mondial, pour la première fois depuis 1998. Les hommes de Mirel Radoi sont en position de barragistes avant d'affronter l'Islande et sa victime du soir, le Liechtenstein (4-0, doublé d'Albert Gudmundsson).