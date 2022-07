L'Allemagne frappe un grand coup contre le Danemark

AEC

Pour leur premier match de poules, Danoises s'inclinent logiquement 4-0 face à une équipe d'Allemagne on ne peut plus prête, qui tient déjà sa revanche du quart de finale perdu face auxlors de l'Euro 2017.Les filles de Lars Søndergaard auront vécu un enfer sur la pelouse de Brentford. Les hostilités allemandes ont débuté dès la 4minute, lorsque Schüller envoie un centre pour Bühl dans la boîte. S'en suit une très lourde frappe de Rauch qui tape l'équerre de Christensen (10) puis une action lunaire où lestouchent deux fois les montants sans succès, avec les transversales de Rauch et de Schüller (13). Finalement Magull parvient à conclure en grattant un ballon en retrait trop court et frappe fort de l'extérieur du pied en pleine lucarne. Il faut attendre la 28minute pour voir la première occasion danoise après un bel enchaînement contrôle orienté-frappe de Brunn.Les Danoises reviennent du vestiaire avec l'élément clé qui leur manquait jusqu'alors : le contrôle du ballon. Mais c'était sans compter sur le vice d'unerodée, qui profite de deux changements danois pour faire voler en éclat toutes les certitudes adverses grâce à un but sur corner de Léa Schüller. Après un faux signal pour hors-jeu, les Allemandes marquent le but du 3-0. Tout juste entrée, Lattwein est oubliée par la défense danoise au second poteau et s'engouffre pour enfoncer au second poteau. Cette goleada se terminera finalement avec un but de la tête en pleine course de la légende Popp qui signe ainsi son retour au plus haut niveau après deux Euros manqués. Dommage qu'en parallèle, la jeune danoise Kühl, qui découvre la compétition, quitte le terrain les larmes aux yeux après un deuxième jaune (90+4).Lesont juste vu rouge ce vendredi.Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Oberdorf (Lohmann, 83), Däbritz (Lattwein, 61), Magull (Dallmann, 69)- Huth, Schüller (Popp, 61), Bühl (Brand, 61).Martina Voss-Tecklenburg.Christensen - Sevecke, Pedersen, Veje - Thomsen, Troelsgaard (Kuhl, 55), Junge-Pedersen, Svava (Sorensen, 70) - Madsen (Geji, 55), Bruun (Nadim, 55), Harder.Lars Søndergaard.