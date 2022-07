L'Allemagne dompte l'Autriche et s'invite en demies

Allemagne (4-3-3) : Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch (Kleinherne, 90e+4) - Magull (Lattwein, 64e), Oberdof, Däbritz (Dallmann, 64e) - Huth (Lohmann, 90e+4), Popp, Bühl (Brand, 82e). Sélectionneuse : Martina Voss-Tecklenburg.



Autriche (4-1-4-1) : Zinsberger - Wienroither, Wenniger, Georgieva, Hanshaw - Puntigam (Höbinger, 81e) - Hickelsberger (Naschenweng, 72e), Zadrazil, Feiersinger, Dunst - Billa (Makas, 86e). Sélectionneuse : Irene Fuhrmann.

TB

L'Autriche bute sur la redoutable épreuve des poteaux.Parfois malmenée par une belle équipe d'Autriche, l'Allemagne s'en est sortie grâce à un but de Magull et aux infranchissables montants de Frohms. Le rendez-vous est pris avec la France ou les Pays-Bas en demi-finales.Premières de leur poule et en pleine bourre, les Allemandes cherchent à démarrer fort, mais se heurtent au solide bloc autrichien. Georgieva fait même trembler une première fois le poteau de la tête sur corner (12), et les Autrichiennes font douter leurs adversaires. Malheureusement pour elles, sur un ballon gratté par Bühl dans les pieds de Wenninger, l'ailière du Bayern sert Magull en retrait pour l'ouverture du score. Sur une nouvelle perte de balle, Gwinn s'invite même dans la surface, mais sa tentative échoue sur Zinsberger (33).Plus dominatrices, les Allemandes sont toutes proches du break dès la reprise, mais Bühl ne trouve que l'extérieur du poteau (46). Et les montants ne sont pas au bout de leurs peines. Sur un mauvais renvoi de Frohms, Dunst s'essaie à une frappe lobée lointaine qui retombe sur la barre (52), avant que Puntingam n'échoue sur le poteau en deux temps de près (57). Avec toujours aucun but encaissé dans le tournoi,laisse passer l'orage, et touche également du bois avec cette lourde frappe de Bühl qui s'écrase sur la barre (78). Malheureuse, cette dernière loupe ensuite un but qui semblait lui tendre les bras, avant de sortir (82). Sans conséquence puisque Popp s'offre un quatrième but en autant de rencontres en contrant ZinsbergerEt à la fin, ce sont les Allemandes qui gagnent.