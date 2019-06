L'Allemagne démarre au petit trot face à la Chine

Parfois bousculées par la Chine, les favorites allemandes sont logiquement sorties gagnantes de leur première rencontre du Mondial (1-0). Tout ça sans feu d'artifice offensif.

Yang Li s'engouffre dans les brèches

La lumière venue de Gwinn

Allemagne (4-5-1) : Schult - K. Hendrich, Hegering, Doorsoun, C. Simon (Oberdorf, 46e) - Gwinn, Marozsán, Leupolz (Magull, 63e), Daebritz, S. Huth (Schueller, 86e) - Popp (c). Sélectionneuse : Martina Voss-Tecklenburg.

Chine (4-4-2) : S. Peng - Y. Lin, P. Han, H. Wu (c), S. Liu - J. Lou (R. Tan, 33e), R. Zhang, W. Yao (S. Wang, 46e), Y. Gu - L. Yang (D. Song, 70e), S. Wang. Sélectionneuse : Jia Xiuquan.

Par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce n'est que la première étape d'un parcours qui, idéalement, est prévu pour durer 30 jours et se clôturer par une victoire finale : venue en France chercher une troisième couronne, l'Allemagne s'est contentée d'une toute petite victoire pour son entrée en lice. C'était face à une équipe chinoise limitée bien que volontaire, dans un Roazhon Park clairsemé mais coloré pour la deuxième joute de cette Coupe du Monde 2019.Laest entrée pleine d'entrain dans sa Coupe du Monde, avec des premiers frissons sur un centre de la capitaine Alexandra Popp (2) et une frappe limpide de Sara Daebritz (3). Terriblement étouffées dans leur camp et de facto très peu à l'aise dans les sorties de balle, les Roses d'acier et leur 4-4-2 rigide se sont vues offrir un cadeau par Sara Doorsoun, mais Yasha Gu et Yang Li n'ont pas réussi à conclure (14). Dans la foulée, les filles de Martina Voss-Tecklenburg ont trouvé la barre à l'autre bout du pré, sur un centre trop long de Carolin Simon (17), puis Popp a battu l'hésitante gardienne Peng Shimeng dans les airs mais n'a pas trouvé le cadre (20), tout comme la pile électrique Svenja Huth (27). Et puis juste avant la pause, laa desserré l'étau, la Chine a commencé à montrer ce dont elle était capable et s'est offert plusieurs chaudes situations, dont une pour Yang Li annihilée par le montant gauche d'Almuth Schult (44).Mais pas de quoi renverser la tendance pour autant en seconde période, même avec l'entrée de la parisienne et star locale Wang Shuang. Commençant à s'impatienter, la sélection double championne du monde (2003-2007) aurait pu trouver la faille sur un centre vicieux de Giulia Gwinn (57) puis à bout portant sur corner (59). Finalement, le ouf de soulagement allemand est venu d'une belle patate en demi-volée signée de la même Gwinn (joueuse de Fribourg), suite à un autre coup de pied de coin après plus d'une heure de jeu (1-0, 66). Il suffisait ensuite de contenir tout ça sans embarras. Le score n'est pas aussi impressionnant que celui réalisé par les Bleues 18 heures plus tôt, mais la compétition est lancée pour Dzsenifer Marozsán et ses coéquipières. Et les nerfs ont déjà été mis à contribution.