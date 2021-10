L'Allemagne d'une courte tête face à une vaillante Roumanie

Allemagne (4-2-3-1) : Ter Stegen - Hofmann (Klostermann, 85e), Süle, Rüdiger, Kehrer - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Reus (Havertz, 67e), Sané (Adeyemi, 89e) - Werner (Müller, 67e). Sélectionneur : Hans-Dieter Flick.



Roumanie (5-4-1) : Niță - Rațiu, Rus, Chiricheș, Burcă (Manea, 50e), Toșca - I. Hagi (Maxim, 60e), Stanciu (Albu, 82e), R. Marin, Mihăilă (Ivan, 60e) - Pușcaș (Mitriță, 82e). Sélectionneur : Mirel Rădoi.

L'Allemagne devait dérouler, qu'ils disaient...La moissonneuse-batteuse du Flick le plus connu hors de Miami, qui a marqué 12 pions en 3 matchs le mois dernier, ne s'attendait certainement pas à voir (autant) résister les imprévisiblesde Rădoi. D'entrée ou presque, Werner a fait valoir ses qualités de plongeon de haut de vol, mais l'arbitre Çakır a fini par annuler le penalty accordé à la(6). Intrépide en transition, notamment grâce aux appels de Mihăilă, laa frappé par Ianis Hagi. Servi par Stanciu, le plus célèbre « fils de » roumain est parti en dribbles dans la surface, pour mieux ridiculiser Rüdiger et honorer son patronyme. Aux imprécisions allemandes dans la dernière passe ont succédé les sauvetages de Rus, Burcă ou Chiricheș à l'emporte-pièce.La chatouille de Gnabry près du poteau gauche de Niță avant la réclame (44) allait donner le ton du deuxième acte : acculés, les Roumains ont vu Pușcaș laisser passer sa chance. Gnabry a châtié les invités du Volksparkstadion sur une frappe croisée imparable, à l'entrée de la surface. Reus, Werner et Sané s'y essaieront, mais qui d'autre que l'inépuisable Thomas Müller, en sortie de banc, pour porter le coup fatal ? À l'affût d'une déviation de Goretzka sur corner, Monsieur Coupe du monde n'avait plus qu'à accompagner le ballon au fond des filets, et laisser les Roumains mourir les armes à la mainL'Allemagne se dirige vers le Qatar, et Gary Lineker avait encore raison.