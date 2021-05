L'Allemagne avec Müller, Hummels et Volland, mais sans Draxler et Kehrer

HB

Les retours sont à la mode.Au lendemain de la sélection de Karim Benzema en équipe de France, Joachim Löw a dévoilé les 26 joueurs allemands qui prendront part à l'Euro 2020. Parmi eux, on remarque la présence de Thomas Müller et de Mats Hummels. Les deux champions du monde 2014 avaient été gentiment mis au placard après l'échec du Mondial 2018. Mais Didier Deschamps ne nous contredira pas , il faut parfois revenir sur ses décisions. C'est ce qu'a fait le sélectionneur de laen rappelant ses anciens hommes forts.Dans le reste de la liste, on constate l'absence de Marco Reus qui a volontairement renoncé à l'Euro après une saison éprouvante. Idem pour Ter Stegen, forfait et donc remplacé par Kevin Trapp.La belle surprise, c'est la sélection du Monégasque Kevin Volland, auteur d'une excellente saison en Ligue 1, et qui n'avait plus été appelé depuis 2016. À 18 ans, Jamal Musiala, également présent parmi les 26, devrait être l'un des plus jeunes joueurs de la compétition.Pour les deux Parisiens Julian Draxler et Thilo Kehrer, l'Euro se vivra devant la télé.