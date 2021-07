L'Allemagne aux JO avec Max Kruse

UNSER TEAM FÜR TOKIO! Wir sind richtig stolz, mit diesen Jungs ein Teil von @TeamD zu sein 心を込めて - #HERZZEIGEN!#WirfuerD #roadtotokyo pic.twitter.com/E6J2Y6djJj — Team Deutschland | Fußball (@DFB_Junioren) July 5, 2021

HB

L’Allemagne a moins galéré que la France pour réunir 21 joueurs.La fin de l’Euro approche et le début des Jeux olympiques aussi. Après la France et le Brésil , c’est un autre gros poisson qui dévoile sa liste pour le Japon : l’Allemagne. Parmi ces 21 joueurs, 7 ont été sacrés champions d’Europe Espoirs il y a moins d’un mois en Slovénie : on retrouve notamment Arne Maier (Hertha Berlin), Amos Pieper (Arminia Bielefeld) ou encore Josha Vagnoman (Hambourg). Stefan Kuntz, le sélectionneur, a choisi 3 joueurs nés avant 1997 comme l'autorise le règlement : Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Max Arnold (Wolfbourg) et Max Kruse (Union Berlin), 33 ans, qui fait figure de vieux briscard parmi tous ces bambins.Outre la liste, on souligne l’effort mis dans l’annonce du groupe avec une vidéo soignée aux allures de manga mettant en scène les futurs protagonistes qui se frotteront au Brésil, à la Côte d’Ivoire et à l’Arabie saoudite lors de ces Olympiades. Par ailleurs, on note la présence des couleurs LGBT+ dans les gradins à la fin de la vidéo en référence à la récente polémique