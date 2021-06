L'Allemagne accrochée par le Danemark

Allemagne (5-2-3) : Neuer - Klostermann (Koch, 60e), Süle, Ginter, Hümmels, Gossens (Günter, 79e) - Neuhaus, Kimmich - Sané (Hofmann, 86e), Müller, Gnabry (Volland, 79e). Sélectionneur : Joachim Löw.



Danemark (4-2-3-1) : Schmeichel – Wass (Cristiasen, 85e), Kjær (Jorgensen, 79e), Vestergaard, Maehle – Eriksen, Höjbjerg (Stryger, 68e), Delaney – Poulsen (Damsgaard, 79e), Skov Olsen (Dolberg, 46e) – Braithwaite (Boilesen, 79e). Sélectionneur : Kasper Hjulmand.

Le retour des vieux briscards n'a pas suffi.À deux semaines de son premier match de l'Euro face aux Bleus, laa longtemps buté sur la défense danoise au Tovoli Stadion Tirol. Les hommes de Joachim Löw, portés par les revenants Mats Hümmels et Thomas Müller, mettent du temps à se montrer dangereux devant les buts de Kasper Schmeichel. Après les premières banderilles de Florian Neuhaus, Thomas Müller et Leroy Sané, la plus belle occasion sort des pieds de Serge Gnabry, auteur d'une mine du gauche sur la barre juste avant la pause.Quasi inexistants en première période (une frappe non cadrée), les Danois se font surprendre dès le retour des vestiaires. Florian Neuhaus profite d'un cafouillage dans la surface pour ouvrir le score sur le douzième tir allemand. Soulagés d'avoir débloqué la situation, les potes de Manuel Neuer vont de nouveau s'endormir et se font punir par Yussuf Poulsen, qui vient fusiller le portier du Bayern au premier poteau, après un caviar cinq étoiles de Cristian Eriksen. Si les Allemands ont eu la maîtrise du ballon, les attaquants n'ont pas été capables d'inquiéter plus que ça Kasper Schmeichel, malgré 16 tentatives.Pas de panique pour les Bleus, la machine de guerre allemande est loin de son meilleur niveau.