L'Allemagne accable l'Espagne

Match plaisant puis fermé à Valenciennes, où les coéquipières de Svenja Huth ont parfaitement mené leur barque alors que les Espagnoles semblaient avoir l'ascendant technique. Mais un coup de poignard de Sara Däbritz juste avant la mi-temps a coupé les pattes des joueuses de Jorge Vilda. L'Allemagne qui gagne sans être formidable est de retour et sera en huitièmes de finale.

Däbritz de glace

Une victoire Val'anciennes

Allemagne (4-4-2) : Schult - Hendrich (Bühl, 46e), Doorsoun-Khajeh, Hegering, Schweers - Gwinn, Gößling (Leupolz, 79e), Däbritz, Oberdorf (Magull, 64e) - Huth, Popp. Sélectionneuse : Martina Voss-Tecklenburg.



Espagne (4-2-3-1) : Paños - Marta, Paredes, León, Corredera - Meseguer (Patri, 66e), Virginia - Mariona (L. García, 59e), Hermoso, Alexia (Bonmati, 78e) - Nahikari. Sélectionneur : Jorge Vilda.

Par Mathieu Rollinger, au Stade du Hainaut

Preuve supplémentaire, s'il en fallait une, que le football féminin n'est pas si éloigné du masculin : Allemandes et Espagnoles ont livré le genre de partie qu'auraient pu être donnée par leurs homologues masculins. Et c'est le froid réalisme et la solidité desqui a eu raison du jeu, de la créativité et de la pugnacité des ibères. Tant de poncifs éculés, mais qui trouve un nouvel écho ce mercredi. Avec ce succès, le second depuis le début de ce Mondial, les Allemandes s'assurent une place en huitième de finale, avant de conclure cette phase de groupes face à l'Afrique du Sud. Pour l'Espagne, il faudra batailler contre la Chine pour envisager un avenir dans la compétition, même si les progrès de cette sélection ne peuvent être que soulignés.C’est sous une belle drache soudaine que se retrouvaient les deux équipes en tête du groupe B (désigné comme celui de la mort). Un duel entre une nation montante, l’Espagne, qui veut faire fructifier les succès obtenus avec ses équipes jeunes (dont deux Euro U19 avec Jorge Vilda), et une qui cherche à se renouveler, l’Allemagne. D’autant plus que les Mädchen sont privées de leur meneuse Dzsenifer Marozsán. La Lyonnaise a été victime d’une fracture à l’orteil face à la Chine, un blessure secrètement gardée pendant trois jours et qui déstabilise le groupe. «, assurait Martina Voss-Techlenburg.Pourtant, pour répondre aux premiers assauts espagnols, Svenja Huth (2, 3, 31) et Giuila Gwinn (8, 17, 18, 30) sont trop esseulées et forcent les choses sur leur côté droit. Surtout que la Parisienne Irene Paredes et la gardienne Sandra Paños se montrent imperméables. La, de son côté, ne cesse de permuter et de mettre de la vitesse dans ses transmissions. Pendant que Virginia est à la baguette ou à l’artillerie (3 frappes à l’extérieur de la surface), et que Jenni Hermoso régale balle au pied, la petite Nahikari García se démène en pointe pour mener la vie dure à la charnière allemande. L’attaquante de la Real Sociedad se retrouve ainsi à trois reprise en face à face avec Almuth Schult, capable de sortir une « parade étoile » pour lui boucher tous les angles (14). Le jeune public valenciennois a pris parti pour l’Espagne. Mauvaise pioche : celle-ci finira par craquer juste avant la pause sur une nouvelle accélération de Huth. Un bon centre sur la tête d’Alexandra Popp, une superbe détente de Paños, si belle que la Marta en reste bouche bée et ne voit pas Sara Däbritz venir dans son dos pour pousser la balle au fond (1-0, 42). Bravo Cap’taine.Les Ibères reviennent avec les mêmes intentions et se permettent de jouer la carte aérienne. Domaine que maîtrise Popp, même si elle est une nouvelle fois frustrée par une très convaincante Paños (50). Mais le match se coince dans un faux rythme qui ne peut que profiter à laet annihile les tentatives de ola dans les tribunes. Et si Silvia Meseguer rate une quantité folle de passes, l’entrante Klara Bühl est toute proche de punir sur contre (62et 64). Elle aussi sortie du banc, Lucia García apporte de la tonicité que Schweers est obligée de calmer d’un mauvais tacle (63), que Nahikari n’arrive pas à exploiter avec sa tentative de madjer (67), ou que l'instigatrice gâche seule (83). La technique est supérieure côte espagnol, mais il manque ce petit quelque chose pour réellement déséquilibrer le bloc formé autour de Schult. D'autant plus que Däbritz (75) et Hegering (84) passent tout proche d'emballer l'affaire à la réception de coups de pied arrêtés. Nahikari peut toujours s'emballer sur le mur blanc (89), Bonmati peut toujours frapper (90+1), rien de passera pour cette fois. Les filles de Martina Voss-Tecklenburg prennent donc seules la tête du groupe, avec deux victoires sur la plus petite des marges. Pour le fun, ça attendra.