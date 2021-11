L'Algérie tenue en échec par le Burkina Faso mais qualifiée pour le barrages

Algérie (4-4-2) : M'Bolhi - Benyada, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Mahrez, Zerrouki, Ismaël Bennacer (Bedrane, 89e), Belaïli (Benrahma, 69e) - Bounedjah (Feghouli, 46e), Slimani. Entraîneur : Djamel Belmadi.

Burkina Faso (4-5-1) : Hervé Koffi - Edmond Tapsoba, Issa Kaboré, Issoufou Dayo, Steeve Yago - Adama, Guira, Zakaria Sanogo (Lamine Ouattara, 77e), Gustavo Sangaré, Cyrille Bayala (Eric Traoré, 77e), Blati Touré - Djibril Ouattara (Hassane Bandé, 61e). Entraîneur : Kamou Malo.

AB

Tenue en échec par le Burkina Faso au stade Mustapha Tchaker de Blida (2-2), l'Algérie verra les barrages dans la course à la Coupe du monde 2022.Sur une pelouse gorgée d'eau et (de nouveau) au bord de l'impraticable, les Algériens se sont rendus la tâche encore plus difficile. Une possession quelque peu stérile que seule la frappe d'Islam Slimani, bien repoussée par Hervé Koffi, a permis de mettre en avant (18). Dominé dans le jeu, le Burkina a ainsi procédé en contre, à l'image d'Edmond Tapsoba dont le tir, au terme d'une course effrénée, n'aura trouvé que les mains de Raïs M'Bolhi (19). Des situations plus que des occasions qui trouvent finalement leur épilogue sur un beau mouvement, initié par Slimani, relayé d'une passe en retrait de Youcef Belaïli et conclu du pied gauche par Riyad Mahrez. Une ouverture du score logique, qui ne perturbe pourtant pas les Burkinabais. Adama Guira a ainsi sollicité M'Bolhi d'un bel enroulé (28) avant que l'extérieur de Gustavo Sangaré ne lance idéalement Zakaria Sanogo pour égaliser d'une reprise tendue. La peur a changé de camp.Car au retour des vestiaires, les rôles se sont clairement inversés. Le déchet technique des Verts, couplé à une certaine peur de l'enjeu a en effet profité aux assauts des hommes de Kamou Malo et notamment a Sangaré, proche de tromper le vigilant M'Bolhi dans la surface (50). L'Algérie s'embourbe mais finit par trouver la faille sur une réalisation de Sofiane Feghouli, venu achever l'excellent travail de Belaïli couloir gauche. Une joie suspendue aux attaques adverses et qu'Issoufou Dayo, sur penalty, a un peu plus rendue incertaine. Des locaux malmenés, qui auront finalement tenu jusqu'au bout pour décrocher ce match nul libérateur.Les pensées seront désormais dirigées vers le tirage au sort des barrages qui aura lieu le 18 décembre prochain.