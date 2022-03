L’Algérie sans Benrahma et Brahimi pour le barrage face au Cameroun

تصفيات كأس العالم - قطر 2022 قائمة 24 لاعب للمواجهة المزدوجة أمام منتخب الكاميرون ?? لحساب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم #LesVerts #teamdz #123vivalAlgérie #LesFennecs #WorldCupQatar2022?? pic.twitter.com/UxrilJ921X — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) March 19, 2022

MD

Sacrés changements.Après la grosse désillusion lors de la dernière édition de la CAN, l’Algérie fait peau neuve pour affronter le Cameroun en barrages de la Coupe du monde 2022 les 25 et 29 mars prochains. Preuve en est, les onze changements opérés par Djamel Belmadi dans sa liste des 24 joueurs. Au revoir Saïd Benrahma et Yacine Brahimi. Et bonjour Hicham Boudaoui et Rachid Ghezzal. Pour rappel, l’Algérie n’a plus participé à un Mondial depuis 2014 et la belle épopée jusqu’en huitièmes de finale, perdue face à la Belgique (2-1). Éliminés en phase de poules quatre ans plus tôt, les Fennecs ont une grosse pression sur leurs épaules.La liste complète :Une sélection chamboulée pour surprendre le Cameroun ?