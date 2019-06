L'Algérie ne tremble pas contre le Kenya

Algérie (4-4-2) : M'Bolhi - Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Mahrez, Bennacer, Guedioura (Abeid, 71e), Belaïli (Brahimi, 75e) - Bounedjah (Delort, 81e), Feghouli. Sélectionneur : Djamel Belmadi.



Kenya (4-4-2) : Matasi - Okumu, Mohammed, Otieno, Omar - Masika, Wanyama, Odhiambo (Athuman, 89e), Kahata (Ouma, 46e) - Omondi (Omolo, 72e), Olunga. Sélectionneur : Sébastien Migné.

Petite balade dominicale, pour l'Algérie.Comme le Sénégal, l'autre favori de ce groupe C, les Verts n'ont pas manqué leur entrée dans cette CAN 2019 en disposant facilement du Kenya (2-0). Dès les premières minutes de la partie, les Algériens mettent du rythme pour bousculer une faible et timide sélection kényane, jamais dangereuse dans le premier acte. Face à une équipe regroupée, les hommes de Belmadi posent le pied sur le ballon et multiplient les offensives sur la cage gardée par Matasi. Il faut finalement une incursion dans la surface de l'intenable Atal, fauché par Odhiambo, pour offrir l'ouverture du score sur un plateau à l'Algérie : l'excellent Bounedjah ne tremble pas et transforme le penalty (1-0, 34). La logique est respectée.À peine le temps de réagir, pour le Kenya : un beau mouvement entre Belaïli et Bennacer sur le côté gauche débouche sur une passe en retrait pour Mahrez, dont la frappe plat du pied légèrement déviée par Omar termine au fond des filets (2-0, 43). Les Fennecs peuvent rentrer aux vestiaires en toute sérénité, le plus dur est fait. Pas besoin d'enfoncer le clou, la seconde période est beaucoup moins rythmée et l'Algérie gère sans forcer son avantage. Seul Masika se montre dangereux dans le camp d'en face, mais Mandi ne veut laisser aucune miette aux. Et Delort profite de ce petit ronronnement pour grignoter ses premières minutes dans une CAN, en prenant la place de Bounedjah (81) pour fêter sa deuxième sélection et participer à une fin de match très tranquille. Sans surprise, les Algériens ont fait le boulot.En attendant le choc face au Sénégal, jeudi prochain.