L'Algérie met le Sénégal au tapis

Dans un choc pas toujours au niveau techniquement, l'Algérie s'est imposée devant des Sénégalais très décevants (1-0). Le pion de l'excellent Belaïli permet aux Fennecs d'envisager la suite du tournoi avec sérénité, tandis que la bande à Sadio Mané n'aura pas le droit de manquer face au Kenya pour voir plus loin.

Petites occasions, grosse tension

L'Algérie ou la victoire des idées

Sénégal (4-2-3-1) : E. Mendy - Wagué, Kouyaté, Koulibaly, Sabaly - A. N'diaye (Saivet, 86e), Pa. Ndiaye, K. Diatta (Diagne, 74e) - K. Baldé (Thioub, 63e), M. Niang, Mané. Sélectionneur : Aliou Cissé.



Algérie (4-3-3) : M'Bohli - Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini (Fares, 80e) - Guedioura, Feghouli, Bennacer (Abeid, 90e) - Mahrez, Bounedjah, Belaïli (Delort, 86e). Sélectionneur : Djamel Belmadi.



Comme l’Euro, la CAN n’échappe pas au constat implacable du passage de seize à vingt-quatre participants : l’intérêt de la phase de groupes est moins important et les affiches sont moins nombreuses. Ainsi, il ne fallait pas oublier de réserver son 27 juin pour ne pas manquer la rencontre entre le Sénégal et l’Algérie, s’imposant comme le premier choc du tournoi. Bingo ? Pas totalement, les deux équipes s'étant d'abord livrées un combat, avant que Belaïli se charge d'offrir un succès précieux contre un Sénégal décevant (1-0). Les huitièmes sont au bout du couloir.Sous une chaleur étouffante, il y avait la possibilité de quasiment valider son billet pour les huitièmes de finale pour l’une des deux sélections. La condition : enchaîner une deuxième victoire d’affilée au stade du 30 juin, au Caire, à une petite dizaine de kilomètres de l’enceinte qui accueillera la finale dans trois semaines. Le début de la partie est rythmé, les Sénégalais prennent leurs aises dans le camp algérien. Sans surprise, Sadio Mané – de retour de suspension – est le premier à mettre le bazar dans la défense adverse (5), preuve qu’il reste le danger numéro un des Lions de la Téranga.Mais ces derniers peinent à combiner et ne parviennent jamais à trouver Niang. Les Fennecs profitent de ces incertitudes pour entrer dans son match, s’appuyant énormément sur l’activité de Bounedjah, pas loin d’ouvrir le score sans le retour de Koulibaly (28). Le premier acte est plus tendu que spectaculaire : plus de 25 fautes, quatre biscottes, un arbitre souvent entouré et une multitude de coups de pied arrêtés foirés. Dans ce joyeux bordel, l’Algérie profite du manque d’idées côté Sénégal pour mieux terminer, mais Mendy reste solide pour empêcher Bounedjah de faire trembler les filets (45). Mané et ses copains sont prévenus.Surtout que la pause ne coupe pas du tout la bonne dynamique algérienne. Les Verts reviennent avec les bonnes intentions et dégainent deux belles séquences, la première débouchant sur une frappe hors cadre de Feghouli (48). Mais la seconde est la bonne : Mahrez trouve une ouverture côté droit pour lancer Fehouli, qui centre en retrait pour Belaïli, trouvant la faille d'une frappe sèche (1-0, 49). Une belle récompense pour le joueur de l'Espérance de Tunis, excellent tout au long de la partie. Un électrochoc pour le Sénégal ? Pas tout de suite, les ouailles d'Aliou Cissé réagissent trop timidement, se retrouvent trop souvent sans idées dans les trente derniers mètres et restent sous la menace des contres algériens.Mais la bande à Belmadi commence à reculer, laissant leurs adversaires pousser sur la cage de M'Bohli. Ainsi, Mané réclame logiquement un penalty après avoir été pris en sandwich par Bensebaini et Guedioura dans la surface, mais l'arbitre en décide autrement (73), avant que l'ancien gardien rennais ne s'emploie pour repousser une praline de Sabaly (79), décidé à sonner la révolte des Lions de la Téranga. Un dernier frisson et une grosse satisfaction pour l'Algérie, qui se retrouve aux portes des huitièmes de finale. Et si le costume du favori était un peu trop grand pour le Sénégal ?