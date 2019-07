L'Algérie déroule contre la Guinée

Algérie (4-3-3) : M'Bolhi - Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Guedioura (Boudaoui, 82e), Feghouli, Bennacer - Mahrez, Bounedjah (Delort, 84e), Belaïli (Ounas, 77e). Sélectionneur : Djamel Belmadi.



Guinée (4-2-3-1) : I. Koné - Dyrestam, Seka, Falette, I. Sylla - Cissé (A. Bangoura, 68e), Diawara - Yattara (Kamano, 79e), Camara, I. Traoré - J. Kanté (Koïta, 56e). Sélectionneur : Paul Put.

Cette fois-ci, pas de surprise.Depuis le début de la phase finale étonnante de cette CAN, plus personne n’ose miser une piécette sur le favori d’une rencontre. Après les échecs du Maroc, du Cameroun, de l’Égypte, voire même de la RD Congo, qui pouvait être considérée comme favorite contre Madagascar, en huitièmes de finale, l’Algérie ne devait pas tomber dans le piège face à la Guinée. Résultat ? Une large victoire des Fennecs (3-0), qui poursuivent leur sans-faute.Pourtant, la partie démarre avec une petite frayeur pour M'Bolhi, manquant son crochet dans la surface, sans que les Guinéens ne puissent en profiter (4). Puis l'Algérie, forte d'un onze sans surprise, prend rapidement les choses en main contre un adversaire privé de son meilleur joueur, Naby Keita. La stratégie des Fennecs est simple, il faut s’appuyer sur Bounedjah, toujours excellent dans son rôle de pivot, pour déstabiliser une défense fragile. Et l’attaquant de 27 ans est le premier à se montrer dangereux : un tir au-dessus (10), un but refusé pour un hors-jeu limite (13) et une nouvelle occasion gâchée après une ouverture superbe de Guedioura (20).Trop difficile d’être buteur ? Pas un souci, Bounedjah se transforme en passeur en se retrouvant dans une position d’appui dans la surface, encore une fois, avant de lâcher une talonnade délicieuse pour Belaïli, dont la frappe enroulée nettoie le petit filet de Koné (1-0, 24). La suite de la première période ressemble à une gestion parfois maladroite de l’Algérie, pas vraiment embêtée par les timides attaques guinéennes, à l’image de cette frappe lointaine de Traoré à côté (44). Le deuxième acte ne ressemble pas vraiment à une révolte de la Guinée, trop limitée pour inquiéter une défense algérienne intraitable depuis le début de la compétition (0 but encaissé). Surtout que Mahrez s’occupe de plier l’affaire en doublant la mise d’un superbe enchaînement contrôle orienté-frappe (2-0, 57), avant d’échouer face à Koné pour le doublé (66). Sous la chaleur cairote, l'Algérie n'a plus besoin de se fatiguer et peut tranquillement gérer son avantage, pendant que la Guinée demeure inoffensive, et concède même un troisième but signé Ounas, à la réception d'un bon centre d'Atal (3-0, 82). Comme en 2015, les Verts pourraient retrouver la Côte d'Ivoire en quarts, à condition que les Éléphants disposent du Mali, lundi., voilà le nouveau grand favori.