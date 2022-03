L'Algérie cloue le bec du Cameroun et prend une option

Cameroun (4-4-2) : Onana - Tolo, Ngadeu, Castelletto, Fai - Hongla (Soni, 46e), Oum Gouet, J. Onana (Ondoua, 85e), Toko Ekambi - Aboubakar (Tawamba, 46e), Choupo-Moting. Sélectionneur : Rigobert Song.



Algérie (3-4-2-1) : M'Bolhi - Bedrane (Tahrat, 89e), Mandi, Benlamri - Benayada, Zerrouki (Bendebka, 76e), Bennacer (Guedioura, 86e), Bensebaini - Mahrez (Feghouli, 76e), Belaïli - Slimani (Belfodil, 76e). Sélectionneur : Djamel Belmadi.

Le cours du rouble est en berne, pas celui des roublards Appliquée défensivement, l'Algérie a peut-être fait le plus dur sur la très redoutée pelouse du Japoma Stadium (1-0), dans une rencontre extrêmement tendue et fermée. Comme tétanisé, le Cameroun est passé à côté de son match, et peut-être déjà à côté de la qualification. En effet, il faut croire que l'entame de match des Lions indomptables n'était qu'un écran de fumée. En l'espace de cinq minutes, Karl Toko Ekambi alerte en premier Raïs M'Bolhi sur coup franc, puis Vincent Aboubakar s'infiltre dangereusement dans la surface sans cadrer. C'est à peu près tout côté camerounais.Très bien en place, les Verts ont aussi du mal à combiner, mais ne se contentent pas de tergiverser avec le cuir dans les pieds, à l'image d'Islam Slimani. Peu avant le quart d'heure de jeu, l'ancien Lyonnais profite de la passivité de Michael Ngadeu pour filer au but, mais André Onana intervient in extremis. Ce n'est que partie remise, tant « Sli » est dominant dans les airs. À quelques encablures de la pause, Onana doit finalement s'incliner sur un coup de casque sec de Slimani devant Jean-Charles Castelletto, qui rentre avec l'aide de la transversale (). Vers la 48, le match est interrompu durant sept minutes suite à l'extinction de plusieurs projecteurs derrière le but de M'Bolhi. L'Algérie finit dans un fauteuil malgré la bonne entrée de Léandre Tawamba, et manque même la balle de 2-0, après un centre trop appuyé de Youcef Belaïli - déjà passeur décisif pour Slimani - vers Ishak Belfodil (90+1).Onze minutes de temps additionnel pour rien. On avait dit à Vincent Aboubakar de ne pas faire de trashtalk la veille de l'anniversaire de Djamel Belmadi...