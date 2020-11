L'Algérie accrochée au Zimbabwe mais qualifiée pour la CAN

Quel merveille 2-0 but de Mahrez, Quel but ??❤pic.twitter.com/OGwN2qLSNo — ᖱȤ៩ᖱ ?? (@Dzed213) November 16, 2020



Zimbabwe (4-4-2) : Shumba - Darikwa (Dube, 81e), Dzingai, Hadebe, Chicksen (Lunga, 46e) - Rusike (Karuru, 46e), Nakamba, Zemura (Mahachi, 46e), Musona - Kadewere, Moyo (Billiat, 46e). Sélectionneur : Zdravko Logarusić.



Algérie (4-3-3) : M'Bolhi - Bensebaini, Benlamri, Mandi, Halaïmia - Bennacer (Abeid, 80e), Guedioura, Feghouli (Belkebla, 68e) - Benrahma (Brahimi, 73e), Delort (Bounedjah, 68e), Mahrez (Ounas, 80e). Sélectionneur : Djamel Belmadi.

CAN.Championne d’Afrique en titre, l’Algérie ira bel et bien défendre sa couronne au Cameroun en 2022. Les hommes de Djamel Belmadi ont composté leur ticket pour le grand rendez-vous continental en obtenant un point au Zimbabwe ce lundi (2-2), quatre jours après avoir battu le même adversaire à Alger (3-1) . Malgré une pelouse dans un piteux état, les Verts ont pris le meilleur départ, bien lancés par le deuxième but international d’Andy Delort, venu reprendre un centre au cordeau de Réda Halaïmia (34).Dans la foulée, Riyad Mahrez fait le break avec un petit chef d’œuvre. Tout proche d’accrocher la lucarne sur coup franc dès la 8minute, l’ancien Havrais se rattrape en s’emmenant le ballon d’une aile de pigeon, puis en éliminant le défenseur et en transperçant le portier (38). Le Zimbabwe va néanmoins se rebeller et réduire le score d’un magnifique coup franc de Musona (43).Plus mordants, les visiteurs font passer plusieurs frissons dans la surface de Raïs M'Bolhi, sans concrétiser. Jusqu’à l’égalisation signée Dube, à peine entré en jeu (82), sur son premier ballon – et avec la complicité d’un M’Bolhi pas vraiment irréprochable. Un nul plutôt logique qui satisfera tout le monde. Qualifiés, les Fennecs enchaînent un 22match sans défaite. Le Zimbabwe devra de son côté se battre avec la Zambie et le Botswana pour la deuxième place de ce groupe H.Tout un pays compte sur Tino pour ne pas faire de Kadeauwere.