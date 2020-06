L'alcool bientôt de retour dans les stades ?

1

Apéro.Des boissons alcoolisées vendues pendant toute la saison dans les stades de Ligue 1 et Ligue 2 ? Un groupe de travail au Sénat a rendu, ce mercredi, un rapport sur l’état du sport français en ces temps de pandémie. Et une proposition pour le football devrait trouver un certain écho : sept sénateurs suggèrent d’assouplir la loi Évin, en vigueur depuis 1991, interdisant notamment la vente et la publicité d’alcool dans les stades en France (sauf dérogations spéciales).Face aux difficultés économiques rencontrées par les clubs, le retour de l’alcool dans les enceintes pourrait rapporter entre 30 et 50 millions d’euros par an et par club professionnel, d’après un premier rapport daté de 2017 et relayé par. Toutefois, seules les boissons inférieures à 18 degrés (vin et bière, par exemple) pourraient être autorisées, toujours d’après le quotidien sportif. Si une telle proposition est acceptée, une évaluation serait prévue en 2022.Bientôt un maillot floqué Heineken ?