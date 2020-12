L'Al-Sadd de Xavi gâche la première de Blanc au Qatar

1

Al-Rayyan SC 0-1 Al-Sadd SC

Al Rayyan (4-4-2) : F. Younes - G. Mercado, Kom, D. Traoré, Al Alawi - Al Hadhrami, Kom, Maqsoud, Kom, A. Hatem - Y. Boli (Al Hasia, 78e), Y. Brahimi (c). Entraîneur : Laurent Blanc.



Al Sadd (4-3-3) : Barsham - P. Miguel, Khoukhi, Salman (A. Hassan, 85e), Jibril (c) (Jung, W., 59e) - S. Cazorla, Guilherme, Tabata (Al-Haydos, 59e) - Abdurisag (Nam T., 58e), B. Bounedjah, Afif (H. Ali, 90e+1). Entraîneur : Xavi.

JB, devant un streaming pourri

Logique respectée dans le « Qatar Clasico » .Pour sa première dans la péninsule arabique, Laurent Blanc avait droit à un gros morceau et son Al-Rayyan a plié en fin de partie face au leader Al-Sadd, entraîné par Xavi. C'est le Fennec Baghdad Bounedjahn, buteur opportuniste dans les dix dernières minutes à la déviation d'une frappe de ce bon vieux Santi Cazorla , qui a plombé les locaux.Ces derniers ont pourtant réussi à repousser les vagues adverses en début de partie et ont même cru ouvrir le score par Yohan Boli dès la 10, mais le drapeau s'est levé, et Akram Afif a vendangé de l'autre côté (22). En fin de première période, alors que la partie s'emballait et partait dans tous les sens, les hommes de Lolo White ont manqué l'immanquable sur un coup de pied de coin (40).Juste après le retour des vestiaires, les visiteurs ont haussé le ton, Baghdad Bounedjah a manqué le cadre par deux fois (46puis sur une galette de Cazorla à la 64) et Afif a de nouveau buté sur Fahad Younes (61). À force de subir, les Lions d'Al-Rayyan ont fini par craquer sur la fin (83). Frustrant, d'autant que l'égalisation n'était pas loin sur un coup franc final (89).Au vu de l'ambiance lors de la rencontre, on peut se demander si Blanc n'a pas tout simplement été convaincu par la présence de public dans les stades.