L'Ajax tranquille, le Slavia et Bruges assurent

JB

Ce fut dur, mais le demi-finaliste de l'édition précédente sera bien de la partie. Après le poussif 0-0 de la semaine dernière , le travail était loin d'être fait pour les hommes d'Erik ten Hag. Les Ajacides ont poussé pendant 42 minutes, et l'ouverture du score de la recrue mexicaine Edson Álvarez, auteur d'un coup de casque sur un coup franc du chef d'orchestre Hakim Ziyech (43), n'a rien eu d'illogique. Au retour de la causerie, Klaas-Jan Huntelaar pensait faire le break lui aussi de la tête (50), mais la VAR et Felix Zwayer en ont décidé autrement. Ziyech a buté sur Vid Belec (58), puis en fin de match, c'est finalement Dušan Tadić qui a validé la qualif d'une action limpide (80). Match à sens unique, (petit) score à sens unique.Éliminés au troisième tour préliminaire de la compétition il y a un an, lesremettent les pendules à l'heure. Après un gros manqué de Mario Rondón pour Cluj (17) en première, ce sont les locaux, déjà vainqueurs à l'aller (0-1), qui ont pris les devants grâce à un gros rush du latéral Jan Bořil sur son côté gauche (66). Ça va pour le Slavia.Simon Mignolet jouera la phase de groupes de C1 en 2019. L'ancien portier de Liverpool, rentré au pays cet été , n'aura pas réussi à garder sa cage inviolée durant les 180 minutes face au vice-champion d'Autriche, le Brésilien João Klauss De Mello transformant un penalty (74) à la suite d'une faute de Mats Rits sur Reinhold Ranftl. Mais avant ça, c'est encore Hans Vanaken, déjà auteur du seul pion du match lors de la manche aller (sur penalty), qui avait trouvé la faille sur corner à 20 minutes du terme (70), juste après un poteau de l'entrant sud-africain Percy Tau (69). Et heureusement pour les Belges, l'expulsion de Gernot Trauner (81) a rendu la tâche difficile aux visiteurs, et le jeune Emmanuel Dennis (89) a plié la partie à la suite d'une ouverture de Vanaken et une offrande de Tau.