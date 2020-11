L'Ajax tempère Midtjylland

Midtjylland (4-2-3-1) : Andersen - Andersson (64e, Cools), Sviatchenko, Scholz, Paulinho - Onyeka, Cajuste (81e, Evander) - Dreyer (75e, Kraev), Sisto, Mabil - Kaba (81e, Vibe). Entraîneur : Brian Priske.



Ajax (4-2-3-1) : Onana - Mazraoui (77e, Klaiber), Schuurs (60e, Álvarez), Martínez, Tagliafico - Ekkelenkamp (46e), Blind, Gravenberch - Antony (90e, L. Traoré), Tadić, Promes. Entraîneur : Erik ten Hag.

Une première demi-heure très chouette, puis le statu-quo. En jouant avec la boule au ventre suite à des débuts en fanfare (2-0 après 13 minutes), l'Ajax s'est fait peur mais a amassé trois points sacrément précieux contre Midtjylland ce mardi soir.Pas aussi décimé par le Covid qu'escompté , l'Ajax peut se présenter serein sur la péninsule du Jutland. Tellement serein que son trek se transforme en promenade de santé précoce : au sein d'une défense partie ramasser des champignons, Antony oxygène déjà les poumons des Lanciers après 50 petites secondes de jeu. A peine un quart d'heure plus tard, on retrouve les Danois le nez dans les orties suite à un coup-franc indirect bombardé par Tadić sur la ligne des six mètres. Mais Midtjylland ne se laisse pas envahir par les brûlures. Les hommes du génial président Rasmus Ankersen soignent le mal par le mal et s'enroulent comme du liseron autour des pattes de l'Ajax. La belle plante Dreyer (22 ans) ne met pas longtemps à donner un joli coup d'accélérateur à la croissance d'un club qui aurait pu être son petit frère - né en 1999, en signant le premier but de l'histoire des Loups en C1Et les Danois ne s'arrêtent pas en si bon chemin, puisqu'Onana doit s'envoler sur une nouvelle praline de Dreyer (20) et désamorcer un autre missile de Mabil (31). Un même Dreyer qui avait eu l'égalisation dans la chaussure (23), mais en quasi tête-à-tête avec Onana, l'élégant gaucher balance une bastos qui aurait raté un éléphant dans un couloir. Midtjylland baisse un peu pied après la pause mais continue de bourgeonner ça et là. Les Néerlandais désherbent comme ils peuvent à chaque rayon de soleil, et passent même près du break sur un éclair d'Antony, dont le doublé est finalement refusé pour un léger hors-jeu (59).En serrant les fesses jusqu'au bout (coup-franc bouté par Onana et contact assez chaud dans la surface ajacide dans le temps additionnel), les hommes d'Erik ten Hag reviennent finalement à hauteur de l'Atalanta dans ce virevoltant groupe D.