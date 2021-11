L'Ajax se fait peur mais retourne le Borussia Dortmund

Borussia Dortmund (3-4-3) : Kobel - Akanji, Mats Hummels, Meunier - Thorgan Hazard (Marin Pongračić, 34e), Bellingham, Witsel, Marius Wolf (Passlack, 58e) - Brandt, Tigges(Donyell Malen, 76e), Marco Reus (Ansgar Knauff, 76e). Entraîneur : Marco Rose.

Ajax (4-2-3-1) : Pasveer - Mazraoui, Jurriën Timber, Lisandro Martínez, Daley Blind - Edson Álvarez (Klaassen, 46e), Gravenberch - Berghuis (Kudus, 67e), Antony, Dušan Tadić - Haller. Entraîneur : Erik ten Hag.

En déplacement au Signal Iduna Park, l'Ajax a arraché une victoire précieuse face au Borussia Dortmund (1-3).Dortmund a pris les choses en main d'entrée mais les meilleures situations ont bien été du côté amstellodamois. Parmi elles, l'enroulé placé de Ryan Gravenberch à l'entrée de la surface, que Gregor Kobel a idéalement boxé sur sa gauche (22). Pour les jaunes, la lumière est venue de Marco Reus, dont le face-à-face et la frappe croisée sont stoppés par Remko Pasveer (24). Le rythme est donné mais bientôt freiné. La faute à un arbitrage plutôt sévère signé Michael Oliver, expulsant Mats Hummels pour un tacle sur Antony, qui avait préalablement humilié Marius Wolf (29). L'officiel anglais se distingue dans la foulée en accordant un penalty plutôt généreux au BVB et à Jude Bellingham, transformé en force par Reus. À dix, lesont trouvé la faille.L'attaque néerlandaise a tenté le tout pour le tout au retour des vestiaires. Les centres sont légion et c'est dans ce registre, pourtant peu commun aux hommes d'Erik ten Hag, que vient l'égalisation. Le centre d'Antony est involontairement prolongé au second poteau par Marin Pongračić, qui permet à Dušan Tadić de pousser le cuir au fond du pied gauche. Une égalisation logique aussi douloureuse pour l'entre-jambes de l'attaquant serbe (venu s'encastrer sur le poteau) que pour le BVB, qui finit par craquer. L'énième long ballon d'Antony atterrit en effet sur le crâne de Sébastien Haller, venu croiser son ballon et mettre les siens devant (1-2, 83) avant que Davy Klaassen, à la conclusion d'un contre, ne fasse le break. Sur le gong.Ce succès permet à l'Ajax de consolider sa place de leader (douze points) et de prendre une belle option sur la qualification. À deux journées du terme, le Borussia Dortmund jouera quant à lui une probable finale face au Sporting, le 24 novembre prochain.