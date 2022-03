L'Ajax retourne Feyenoord dans un Klassieker de folie

Ajax (4-2-3-1) : Onana - Mazraoui, Timber, Martínez (Schuurs, 90e+1), Blind (Tagliafico, 69e) - Álvarez (Klaassen, 46e), Gravenberch - Antony, Berghuis (Brobbey, 69e), Tadić - Haller. Entraîneur : Erik ten Hag.



Feyenoord (4-2-3-1) : Marciano - Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia - Aursnes, Toornstra (Hendrix, 69e) - Nelson, Til, Sinisterra (Pedersen, 83e)- Dessers (Linssen, 76e). Entraîneur : Arne Slot.

AL

N'est pas Benfica qui veut.Cinq jours après son élimination en Ligue des champions, l'Ajax a remis les pendules à l'heure ce dimanche après-midi dans son antre face au Feyenoord, dans und'anthologie (3-2).La partie démarre avec quelques minutes de retard après le déclenchement d'un feu dans la tribune derrière André Onana. Sans mauvais jeu de mot, ce sont les visiteurs qui entrent tout feu tout flamme dans la rencontre lorsque Luis Sinisterra crucifie d'un coup de tête le portier de l'Ajax après un premier échec de Guus Til. L'enceinte gronde et attend une réaction immédiate de ses joueurs, qui ne va pas tarder à arriver. Ryan Gravenberch décoche un missile qu'Ofir Marciano est contraint de renvoyer dans les pieds de Sébastien Haller qui conclut dans le but vide. Mais alors que les locaux commençaient à pousser sévèrement, Steven Berghuis fait une passe en retrait grotesque et met Til en position idéale pour punir OnanaAu retour des vestiaires, l'Ajax continue de patiner et galère à se montrer dangereux, malgré la tête de Timber sur la transversale (59). Il faut alors attendre le dernier quart d'heure de la rencontre pour basculer dans l'irrationnel : sur un coup franc côté droit, Dušan Tadić envoie un bijou dans la lucarne opposée et réveille une Johan Cruyff Arena qui commençait à désespérer. Les hommes d'Erik ten Hag sont survoltés et vont réussir à bonifier leur temps fort par l'intermédiaire d'Antony, parfaitement servi par Tagliafico. Les visiteurs sont abattus et ne peuvent rien faire face à cette vague rouge et blanc déchaînée, malgré l'expulsion tardive du dernier buteur du match.Résultat des courses : l'Ajax est éternel et s'adjuge un succès précieux dans sa course au titre avec le PSV, tandis que le Feyenoord reste troisième au classement.