L'Ajax reste muet, le Slavia et Bruges prennent une option

SB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dix-neuf tirs, et 71% de possession de balle : c'est ce qu'on peut appeler une domination stérile. Ah, les joies des tours préliminaires de la Ligue des champions... Tombeur du Real, de la Juve et demi-finaliste de la coupe aux grandes oreilles la saison passée, l'Ajax Amsterdam a donc été incapable de passer un but à l'APOEL Nicosie, ce soir. Les hommes d'Erik ten Hag en ont pourtant eu plusieurs fois l'opportunité dès le premier quart d'heure, mais ni Tadić (8, 13), ni Blind (12) ne sont parvenus à tromper la vigilance de Belec. Passée la demi-heure de jeu, les Chypriotes se sont quelque peu enhardis, Suleiman passant même tout près de l'ouverture du score. Même scénario en deuxième période : des Lanciers ultra-dominateurs, tout proches de planter, à l'image de Van de Beek (48), mais aussi à deux doigts de se faire surprendre sur une tête de Pavlović sur la barre. Pas spécialement serein défensivement, toute la défense écopant d'un avertissement, l'Ajax a carrément terminé la partie à dix après l'exclusion de Mazraoui (80). Si Huntelaar a tout de même eu la balle de match durant cette infériorité numérique (88), les champions des Pays-Bas en titre devront se contenter de ce score nul et vierge. Et Nicosie, auteur d'un renversement de situation au tour précédent contre Qarabağ, est toujours en vie.Un tir cadré en première période, un but. Et encore, c'était sur penalty. Mais ce penalty, obtenu par Openda et transformé par Vanaken, auteur de son quatrième but en sept matchs cette saison, a suffi au FC Bruges pour rentrer au vestiaire avec l'avantage au score. Et même à s'assurer un succès qui le place en ballottage favorable avant le match retour en Belgique la semaine prochaine. Il faut dire qu'en face, LASK, pourtant maître du ballon, s'est montré encore moins inspiré devant le but, ne cadrant aucune tentative durant le premier acte. Les hommes de Valérien Ismaël, tombeurs du FC Bâle au tour précédent, n'ont guère été plus inspirés après le repos, puisqu'ils n'ont attrapé le cadre qu'une seule fois en deuxième période. Une façon comme une autre d'aider Simon Mignolet à s'intégrer dans son nouveau club, direz-vous. Leur première participation à la phase de groupes de la C1 passera en tout cas par un exploit à Jan Breydel la semaine prochaine.Un corner joué en retrait, une volée à vingt mètres cadrée sans forcer, et le tour est joué. C'est avec cette combinaison exécutée à la perfection que le duo Nicolae Stanciu-Lukáš Masopust a mis le Slavia Prague sur la voie d'un succès mérité sur la pelouse du CFR Cluj. Largement dominateurs en première période (68% de possession de balle, 9 tirs contre 6), les Tchèques ne sont pas parvenus à enfoncer le clou, ne cadrant que deux frappes sur l'ensemble de la partie. Toujours maîtres du cuir après les citrons, les(les Cousus, en VF) se sont un peu plus exposés aux offensives roumaines en deuxième période. Mais cette fois, Billel Omrani n'y a rien fait. Auteur d'un doublé lors de la qualification surprise sur le terrain du Celtic (3-4) au tour précédent, et de six buts depuis le début des tours préliminaires, l'ancien Marseillais est resté muet ce soir. Comme toute son équipe, qui n'a accroché la cible qu'une fois en 90 minutes, et risque bien de louper la C1 pour la deuxième saison de suite. À moins de sortir un gros exploit, comme lors du précédent, où les doubles champions de Roumanie en titre ont tapé le Celtic (3-4) sur sa pelouse après avoir été défaits à domicile.