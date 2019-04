L'Ajax répond à l'appel de Londres

Mis sur orbite grâce à une inspiration de Ziyech transformée par Van de Beek, l'Ajax rentre de Londres avec un avantage précieux (0-1) et recevra Tottenham avec les cartes en main dans une semaine.

Donny Bravo

L'Ajax griffé, et alors ?

Tottenham (3-1-4-2) : Lloris - Sánchez, Alderweireld, Vertonghen (Sissoko, 39e) - Wanyama - Trippier (Foyth, 80e), Eriksen, Alli, Rose (Davies, 79e) - Lucas, Llorente. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Ajax (4-2-3-1) : Onana - Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne (Mazraoui, 65e), De Jong - Ziyech (Huntelaar, 87e), Van de Beek, Neres - Tadić. Entraîneur : Erik ten Hag.

Au départ, il y avait ce doute : et si cette équipe géniale, joueuse, brillante, se mettait soudainement à trébucher sous la pression au moment de s'avancer pour l'occasion d'une vie ? Au bout, voilà une première réponse : l' Ajax n'a peur de rien, de rien du tout, et l'a prouvé mardi soir, à Londres, en allant chercher une première manche précieuse (0-1) grâce à un but inscrit sur sa première occasion franche grâce – encore – à Donny van de Beek . Une surprise ? Non, la confirmation que cette équipe est assez folle pour aller au bout dans les semaines à venir. Il restera une première marche à grimper avant de voir Madrid.Il était 21h15, là-bas, sur le sol de la soucoupe qu'est le Tottenham Hotspur Stadium, noyée sous une épaisse couche d'incertitudes et de fraîcheur. Cette demi-finale aller se fondait dans une obscurité printanière quand tout à coup, un flash. L' Ajax avait alors pris le rythme de la rencontre entre les doigts, s'amusait à tenir et faire tourner le ballon avec patience, laissait Frenkie de Jong passer ses premiersde la soirée et surtout Hakim Ziyech se balader entre les lignes. Puis, le Marocain a pris un pinceau, trouvé Neres, a été retrouvé à la frontière de la surface d'un Tottenham secoué de tous les côtés et a trouvé Van de Beek. Cette demi-finale de C1 était un rendez-vous de mouvement et celui-ci aura été génial, suffisamment brillant pour faire sauter le premier verrou du soir et placer l' Ajax sur un tremplin. En face, où était le Tottenham de Pochettino, cesdont on ne savait quoi penser et arrivés sur scène dans un 3-4-3 prouvant une bonne fois pour toutes qu'en 2019, on s'adapte au club amstellodamois et non l'inverse ?Sans surprise, les hommes du technicien argentin sortaient d'un premier quart d'heure compliqué, où ils auront été étouffés par le pressing d'un Ajax intrépide et venu à Londres pour croquer sans sourciller sur la chance d'une vie. Résultat, Tottenham a d'abord forcé sa nature, a cherché à allonger le jeu coûte que coûte vers un bon Llorente, mais s'est aussi exposé aux coups, Lloris venant d'ailleurs sortir une balle de 0-2 envoyée par Van de Beek moins de dix minutes après l'ouverture du score du cyborg de Ten Hag. Étouffés, lesont finalement sorti la tête de l'eau après la demi-heure de jeu, aidés par un changement tactique forcé – un passage à un 4-4-2 losange – par la sortie de Vertonghen, remplacé par un Moussa Sissoko qui aura apporté de l'impact physique et sera passé tout proche de l'égalisation avant la pause. Juste avant le milieu français, Llorente et Alderweireld avaient fait passer quelques frissons sur le but d'Onana. En vain.On se doutait que ce combat n'avait pas livré toutes ses vérités et qu'on allait en prendre encore plein les mirettes. Alors, cette affaire s'est débridée, Tottenham a commencé à cadrer ses manchettes et la folie s'est invitée, enfin, l' Ajax étant soudainement interrompu dans son monologue technique, laissant Llorente placer une nouvelle tête au-dessus. Le plus étrange, ce fut de voir la bande de Ten Hag gênée à ce point, notamment par l'activité de Lucas et l'intelligence de jeu Sissoko. Dans les cordes, le technicien néerlandais a alors joué des cartes et fait sortir un Schöne bousculé. Pourquoi ? Pour Mazraoui, pour redonner des jambes à un milieu de terrain harcelé et permettre à l'ensemble batave de respirer, ce qui a amené Neres à toucher le poteau gauche de Lloris dans le dernier quart d'heure, mais ce qui a surtout permis à l' Ajax de s'offrir un second souffle. Voilà la troupe avec un avantage précieux dans les mains et une confirmation : elle ne ressent pas la peur de glisser. Alors, elle vit.