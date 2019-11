L'Ajax promène les Dogues

Séché d'entrée par une ouverture du score précoce de Ziyech, le LOSC s'est logiquement incliné mercredi soir à domicile face à un Ajax gestionnaire et clinique (0-2). Implacable.

Loopings et honneur

Ziyech fait lever Pierre-Mauroy

Maignan - Çelik, Djaló, Gabriel, Reinildo - André, Soumaré - Ikoné, Yazici (Rémy, 82e), Bamba (Araujo, 72e) - Osimhen. Entraîneur : Christophe Galtier.

Onana - Dest, Schuurs, Martínez, Tagliafico - Mazraoui (Álvarez, 46e), Van de Beek - Labyad (Lang, 45e+2), Ziyech (De Jong, 85e), Promes - Tadić. Entraîneur : Erik ten Hag.

Lille n'avait pas été ridicule à Amsterdam. Lille n'avait pas démérité face à Chelsea. Lille devait s'imposer contre Valence. Lille avait existé au moins une mi-temps, au retour, en Espagne et ne méritait pas de prendre une telle baffe. Et cette fois ? Lille aurait pu au moins marquer un but. Et c'est tout. Car pour le reste, l'Ajax est passé mercredi soir dans le Nord pour étaler sa maîtrise des événements, sans totalement briller, mais en gérant tranquillement un avantage précoce et en piquant une seconde fois pile au moment où il le fallait. Suffisant pour repartir à Amsterdam avec un cure-dents dans le bec et voir Hakim Ziyech recevoir unede la part de Pierre-Mauroy. Implacable.» Et c’est parti pour le voyage : dès les premières secondes, mercredi soir, alors que Christophe Galtier s’était félicité de débarquer à cette soirée «» , les Lillois s’accrochent à leur siège et voient leur boss se figer, cloué dans sa doudoune. Résultat, ça fait mal, très mal, et l’Ajax se balade sans trop de souci entre les lignes nordistes avant de débloquer en un mouvement la nuit : sur une relance à la main foireuse de Mike Maignan, la bande de Ten Hag pique le LOSC et Hakim Ziyech crochète le scénario (0-1, 2). Derrière, que faire ? Se libérer, enfin ? Oui, c'est l'idée, mais l'Ajax attend un peu avant de desserrer les cous lillois, et Tadić n'est pas loin de doubler la mise après une perte de balle suicidaire de Bamba. Là, un éclair : l'avion amstellodamois se stabilise, les loopings se calment, et le LOSC peut enfin exister un peu. Benjamin André commence à flairer les bons ballons au milieu, Galtier voit son équipe réussir quelques transitions offensives alors que l'Ajax laisse traîner quelques déchets sur le gazon, et Jonathan Bamba se retrouve même avec une occasion en or d'égaliser. Une séquence qu'il termine avec la tronche dans les filets après avoir envoyé le centre de Soumaré sur un capo. Osimhen vient alors le relever et lui remet la tête dans le bon sens, histoire d'appuyer le message livré à l'apéro : ce Lille-Ajax n’est pas une question de points, mais une question d’honneur.Cette image est imprimée dans les têtes jusqu’à la pause, mais marque aussi un micro-tournant, le LOSC revenant après l’entracte toutes voiles dehors et avec une réelle volonté de tirer sa révérence en C1 à domicile cette saison avec un truc en bouche. Ce truc, Ikoné l’a entre les pattes, mais l'international français le balance à son tour loin du cadre. Touché sans trop trembler, l'Ajax remet alors rapidement les pinces sur le ballon, ressort en vitesse son contre-pressing et prépare son coup de grâce. Ziyech lâche une première alerte juste au-dessus de la lucarne de Maignan, puis se charge finalement d'envoyer le deuxième but du soir dans le gosier d'un Promes qui n'en demandait pas tant (0-2, 59). Au sol, le LOSC se débat comme il peut : Yazici croise d'abord trop une tentative lointaine et à vingt minutes de la fin, c'est au tour d'Onana de dégoûter son monde en sortant une énorme double parade devant Bamba et Yazici. Excité par la chose, un marmot dévale sur le pré et file embrasser Hakim Ziyech. Réaction : le Marocain s'en va planter un troisième but, finalement refusé logiquement pour une main. Peu importe, Pierre-Mauroy a déjà baissé la tête et siffle même les premiers sortants alors que Van de Beek touche le poteau de Maignan. Ainsi se termine la dernière sortie européenne du LOSC à domicile cette saison. Les Lillois peuvent détacher leur ceinture : le voyage est presque terminé.