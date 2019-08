L'Ajax passe, Porto et le Celtic trépassent

Ce mardi soir, l'avant-dernier tour de barrages de Ligue des Champions a connu de nombreux rebondissements. Pendant que l'Ajax se qualifiait dans la douleur face au PAOK, Porto, Bâle et le Celtic sont sortis par la petite porte. Valérien Ismaël, Mathieu Valbuena et Kévin Théophile-Catherine continuent quant à eux leur aventure européenne.

Par Maxime Renaudet

L'incompréhensible fébrilité des hommes de Sérgio Conceição, qui ont encaissé trois buts en moins de 35 minutes de jeu.Tadić (43, SP; 85, SP) et Tagliafico (79) pour l'Ajax // Biseswar (23, 93) pour le PAOKLe buteur hollandais du PAOK, Diego Biseswar a offert l'égalisation aux Amstellodamois après avoir commis une faute de main, entraînant un penalty transformé par Dušan Tadić. Le Serbe en a raté un dix minutes plus tôt, et en a inscrit un second à cinq minutes de la fin.Mathieu Valbuena a inscrit son tout premier but en match officiel avec l'Olympiakos. Son dernier but en C1 remontait à décembre 2011, contre le Borussia Dortmund. Une éternité.Le Linzer ASK de Valérien Ismaël est la grosse surprise de cette soirée. Avec cette seconde victoire contre Bâle, le vice-champion d'Autriche touche bientôt du doigt sa première qualification en Ligue des Champions de son histoire.Match complètement fou également au Celtic Park avec l'énorme retournement de situation de la part des joueurs de Dan Popescu.Le petit frère de Nemanja Matić a offert la qualification à son équipe.Søderlund et Konradsen ont déjà marqué 5 buts chacun en C1 cette saison.Avec les expulsions de Burda et Tau, les deux équipes ont terminé la rencontre à dix. Elles ont aussi toutes les deux scoré dans le temps additionnel, sans la moindre incidence.Kévin Théophile-Catherine est resté sur le banc de touche toute la rencontre. L'endroit idéal pour admirer la qualification des siens.Les deux équipes ont également fini à dix. Mention spéciale à Pep Biel, expulsé à huit minutes du début des tirs au but.