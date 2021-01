L'Ajax fouette Alkmaar

10

Alkmaar (4-3-3) : Bizot - Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal - Midtsjø, Stengs, Koopmeiners - Guðmundsson (63e, Evjen), Boadu, Karlsson (77e, Aboukhlal). Entraîneur : Pascal Jansen.

Ajax Amsterdam (4-3-3) : Onana - Rensch (64e, Timber), Schuurs, L. Martínez, Blind - Klaassen (89e, Labyad), Gravenberch, Álvarez - Antony (76e, Neres), Haller (89e, Brobbey), Tadić. Entraîneur : Erik ten Hag.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au terme d'un nouveau match sans rythme contre un « gros » national, l'Ajax a encore accroché une victoire sans but encaissé ce dimanche. Et cette fois, face à Alkmaar, les Lanciers ont fait grimper leur compteur à trois buts. Idéal pour s'envoler en tête du classement, avec désormais six points d'avance sur le PSV.Toujours souverains lors de la première demi-heure, les hommes d'Erik ten Hag mettent à profit leur supériorité en plantant rapidement. L'oeuvre d'Antony, après un relais de Sébastien Haller et surtout un renversement de côté éclair très judicieux. Le 2-0 est proche, mais l'Ajax finit par laisser son adversaire revenir dans le coup. Et si les Lanciers gardent leur maigre avantage jusqu'à claquer le but du break, ils le doivent uniquement à l'impéritie de Guðmundsson dans l'exercice du jeu de tête.Par trois fois, l'Islandais fait valoir sa fragilité dans le domaine - ou plutôt son habileté à trouver Onana alors que les cages lui tendaient régulièrement les bras. De la dextérité, Tadić en a lui dans les pieds, pour mettre l'Ajax à l'abri. Une première fois sur un centre longue distance ultra maîtrisé et volleyé par Klaassen, une seconde fois sur un subtil ballon dans l'espace pour l'entrant Neres