L'Ajax et l'AEK en pole, les Young Boys calent

Voir Guillaume Hoarau et les Young Boys défier le PSG en phase de poules serait un kiff' que bien des supporters parisiens espèrent vivre. Mais en repartant du Stade de Suisse ce mercredi soir, ce sont bien les Croates du Dinamo Zagreb qui ont le sentiment du devoir accompli. Les coéquipiers de Kévin Théophile-Catherine ont réussi à inscrire ce précieux but à l’extérieur via Oršić juste avant la pause (39), en réponse à l'ouverture du score précoce des locaux signée Mbabu (2). Avantage au Dinamo après ce premier round, même si avec ce score final encore assez neutre (1-1), il faudra finir le boulot au match retour en Croatie Cauchemar de Bordeaux l'an passé en tour préliminaire de Ligue Europa, le club hongrois de Videoton a pris une petite baffe ce mercredi soir par l' AEK à domicile (1-2). Absents de la phase de groupes depuis la saison 2006-2007, les Grecs ont tapé par deux fois sur les petites joues hongroises via Klonaridis (35) et Bakasetas (49). Vexé, Videoton a réagi peu de temps après via l'international serbe Lazović (68) sans pour autant réussir à rattraper son retard en la matière.L' Ajax a très envie de retrouver la Ligue des champions, et il n'a pas fait dans le détail lors de cette première manche à Amsterdam face aux Ukrainiens du Dynamo Kiev (3-1). Trois coups de canon signés Van de Beek, Ziyech et Tadić ont permis aux Lanciers de faire une bonne partie du chemin vers la phase de poules. Seule ombre au tableau : le pion planté par Kedziora au quart d'heure de jeu, qui offre aux hommes de Khatskevich un dernier baroud d'honneur dans six jours à Kiev.