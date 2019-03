L'agresseur de Jack Grealish condamné

Hold my beer, I’m gonna run on the pitch and punch Jack Grealish in the face pic.twitter.com/PxrNKCbF5r — Hold My Beer (@HoIdMyBeer_) 11 mars 2019

Du lourd. Et du ferme.Dimanche dernier, lors du Second City Derby opposant Birmingham City à Aston Villa (0-1), un supporter des locaux, Paul Mitchell , a agressé le capitaine des Jack Grealish , en plein match, lui assénant le coup de la corde à linge dans le dos façon. Sauf qu'un stade de foot n'est pas un ring de la WWE, c'est pourquoi la justice s'est saisie de l'affaire et a rapidement tranché. Sévèrement.En effet, selon l'ensemble des médias britanniques, le supporter de 27 ans a écopé de quatorze semaines de prison et a été banni de tout stade dans le Royaume pendant dix ans. Il devra également s’acquitter une amende de 350 livres.Après, reste à savoir si Birmingham City retrouvera la Premier League d'ici dix ans.