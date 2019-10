L'agent de Moussa Sissoko impliqué dans une escroquerie à plus de 2,9 millions d'euros

EXCLUSIF @lequipe Révélations sur une escroquerie hors norme dans laquelle apparaît le nom d'un agent de joueurs de football. Bakari Sanogo, qui gère notamment la carrière de l'international Moussa Sissoko, pourrait être entendu par la justice. À lire ici https://t.co/f6mBInLHMM — Stéphane Sellami (@StephSemillant) October 29, 2019

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Poker face pour Bakari Sanogo.Ce lundi, L’Équipe révèle une vaste affaire d’escroquerie organisée , dont le nom d'un des protagonistes n’est autre que Bakari Sanogo, l'agent de Moussa Sissoko. En février 2017, la BGFI, la plus grande banque gabonaise, est victime d'une coupure d’électricité et son système informatique subit plusieurs connexions pirates. L’objectif des hackers est alors de faire sauter les limites de retrait de 99 cartes bancaires prépayées émises par la banque.La première opération du braquage à distance est une réussite, et la deuxième étape peut alors prendre forme. En Europe, une trentaine d’inconnus en possession des cartes bancaires piratées se ruent à l’assaut de distributeurs pour retirer en quelques heures plus de 2,9 millions d’euros. Un recoupage des sources est effectué entre les différents services suisses et français, et des identités de suspects tombent rapidement. L’un d’entre eux, Bakari Sanogo, est reconnu sur des extraits de vidéos surveillance des distributeurs braqués. Malgré un avis de recherche et d’arrestation contre l'agent, délivré par la justice suisse en août 2017, le principal intéressé, contacté par, continue de tout nier en bloque : «