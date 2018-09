L'Afrique encore endeuillée

SOFOOT.com // Incidents en Afrique

Samedi, le coup d’envoi de Gambie-Algérie (1-1) a été retardé de près d’une heure trente à cause de la présence de supporters gambiens aux abords de la pelouse. Dimanche, à Antananarivo, une bousculade a fait un mort et une quarantaine de blessés devant le stade de Mahamasina, où s’est tenu le match entre Madagascar et le Sénégal (2-2). Deux évènements qui viennent rappeler que la sécurité dans certains stades africains reste un sujet sensible.