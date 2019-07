L'Afrique du Sud terrasse le géant égyptien !

Parfaitement en place, par séquences brillante collectivement, l'Afrique du Sud a offert à ses fans un remake inspiré de David contre Goliath, en ramenant sur terre le géant égyptien. Un exploit aussi inattendu que mérité, au regard du match exemplaire des Bafana Bafana.



Les Sud-Af' font de la résistance

De Lorch dans les pieds

Égypte (4-2-3-1) :El Shenawi - El Mohamady, Alaa Eldin, Hegazi, Ashraf - Hamed, El Nenny (Soliman, 83e) - Salah, El Saïd (Warda, 64e) , Trezeguet - Mohsen (Ali, 46e) Sélectionneur : Javier Aguirre Onaindía.



(4-3-3) :Keet - Mkhize, Mkhwanazi, Hlatshwayo, Hlanti - Zungu, Mokotjo, Lorch - Furman, Mothiba, Tau. Sélectionneur : Stuart Baxter.

Comment faire tomber un géant sur ses terres ? Un ogre qui totalise sept Coupes d'Afrique des Nations et se retrouve massivement soutenu par un stade plein comme un œuf ? Peut être en oubliant sa peur et en arrêtant de regarder de trop près la différence de taille. C'est précisément ce qu'a fait l'Afrique du Sud, équipe d'antistars par excellence, qui a pourtant mis un bon paquet d'étoiles dans les yeux de ses supporters ce samedi, en crucifiant l’Égypte en toute fin de rencontre (0-1). Et se qualifie par la même occasion pour les quarts de finale de cette CAN cuvée 2019.Pas le temps d'admirer le public en ébullition du Stade International du Caire, il faut zieuter tout de suite sur le terrain. Car l'Égypte a du feu dans les cannes et s'est mise dans le crane d'enterrer les maigres espoirs sud-africains d'entrée de jeu. Les Pharaons asphyxient complètement les Bafana Bafana lors des dix premières minutes et Salah, dont la frappe dans la surface est déviée in extremis, est tout proche d'ouvrir déjà la marque. Sauf que les Sud-Africains ont décidé de ne pas se ratatiner face à l'ogre égyptien. Les voilà qui sortent désormais le museau de leur moitié de terrain et se procurent quelques situations frissons : Tau, d'une frappe aux vingt mètres, chatouille une première fois les gants d'El-Shenawy, avant que le portier égyptien ne se détende pour sortir un excellent coup franc, une nouvelle fois botté par l'ailier sud-africain. De fait, les partenaires de Mothiba jouent crânement leur chance, et la mécanique collective des septuples vainqueurs de la CAN semble, elle, soudainement détraquée.Pour se sortir de la mouise, l'Égypte mise alors plus lourdement sur Salah. Mais , à l’exception de quelques rares étincelles, l'ailier de Liverpool se casse surtout souvent les dents sur Hlanti, le latéral gauche sud-africain, impeccable défensivement sur son coté. Le numéro 10 égyptien parvient bien à envoyer une passe sublime à Trezeguet dans la surface, mais le tir de ce dernier est beaucoup trop gentil et finit aisément dans les mimines de Williams. Un scénario cadeau pour l'Afrique du Sud, qui continue de se projeter et d'oser vers l'avant, alors qu'Hlatswayo voit son coup de crane sur coup franc échouer à un tout petit mètre du poteau d'El-Shenawy. Les Pharaons commencent sérieusement à pétocher, Aguirre procède à tous ses changements pour s'éviter absolument la prolongation, mais les Bafana Bafana n'ont plus peur de rien : Lorch, à la conclusion d'un contre brillamment amené, se présente seul face à El-Shenawy et fait soudain fermer les clapets d'un pays tout entier. L'Égypte, anéantie, ne s'en remettra pas et sort dès les huitièmes de finale de sa CAN 2019. Cruel, mais logique, au regard de la prestation parfaitement aboutie d'une Afrique du Sud qui pourrait bien être la merveilleuse surprise de cette compétition.