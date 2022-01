L'Adana Demirspor de Belhanda retourne le Fener

Fener (4-1-4-1) : Özer - Osayi-Samuel, Kim, Szalai, Novák (Rossi, 84e) - Sosa - Kahveci (Dursun, 60e), Yandaş (Kadıoğlu, 72e), Zajc (Meyer, 84e), Pélkas (Özil, 60e) - Valencia. Entraîneur : Zeki Murat Göle.



Adana (4-2-3-1) : Murić - Svensson, Akaydin, Sanuç, Kanak (Çamdal, 86e) - Inler, Stambouli (Kurt, 79e) - Akgün, Belhanda (Akintola, 66e), Vargas (Bjarnason, 66e) - Assombalonga. Entraîneur : Vincenzo Montella.



JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas besoin de Mario Balotelli pour faire tomber les gros.Après avoir plié Galatasaray (2-0) juste avant Noël, l'Adana Demirspor , même sans son attaquant italien (positif au Covid-19), s'est offert Fenerbahçe à Istanbul (1-2) après avoir pourtant été mené au score. Le promu, désormais quatrième, passe ainsi devant le Fener (cinquième) au classement de Süper Lig.Après un arrêt de Berke Özer sur une reprise de Matías Vargas à la 10minute puis de l'autre coté une énorme occasion des locaux à la 13(poteau d'İrfan Can Kahveci, parade à bout portant d'Arijanet Murić devant Enner Valencia puis dégagement en catastrophe de Samet Akaydin), le Fener a ouvert le score sur un penalty qu'Enner Valencia a provoqué (au duel avec Jonas Svensson) et transformé. La réponse ne s'est pas fait attendre puisque dans les cinq minutes, le Suisse Gökhan Inler a envoyé une sacoche lointaine pied gauche sous la barre : un bonbon qu'Özer a mangé sans répliquerEt juste à la reprise, dans les secondes suivant le coup d'envoi du deuxième acte, Younès Belhanda s'est jeté sur une parabole claquée par Kaan Kanak pour placer le cuir entre les jambes du portier adverse: son premier pion depuis près d'un an en Süper Lig. Le score n'a ensuite plus évolué malgré l'entrée de Mesut Özil à l'heure de jeu, un poteau de Valencia finalement signalé hors-jeu et de grosses situations côté visiteurs pour Yunus Akgün (85) et David Akintola (90).Tout va pour le mieux pour Benjamin Stambouli et ses copains.