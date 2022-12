L'action la plus bizarre de l'année, en Afrique du Sud

BB

Les joueurs s'endorment, les supporters se réveillent.En ce moment, se jouent lesen Afrique du Sud. Un tournoi amical, disputé durant la trêve estivale (hivernale chez nous) par les équipes amateurs du pays - agrémenté de quelquesprofessionnels - afin de permettre aux habitants desd'avoir accès à du football gratuitement. Il se déroule chaque année depuis 1992 à Tembisa, près de Johannesbourg, et pour cette 31édition, s'étale du 19 décembre au 2 janvier prochain. Symbole de cette compétition : le. Un style de jeu propre à l'Afrique du Sud, exclusivement fait de dribbles et de mises en scènes en tout genre. Ce mardi, le seizième de finale retour opposant Isithembiso et Phanda a ainsi donné lieu à l'un de ses shows.Alors qu'Isithembiso menait tranquillement à l'orée du temps additionnel (3-0, soit 6-1 sur l'ensemble des deux matchs), ses joueurs, assurés de se qualifier, ont tout simplement choisi de s'allonger sur le terrain pour faire une petite sieste. L'équipe de Phanda en a ainsi profité pour sauver un tant soit peu l'honneur, sous les acclamations du commentateur.Un moment d'anthologie, entre fair-play et humiliation.