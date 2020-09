L’ACCS et Ricardinho, fers de lance du futsal français ?

Pour la première fois de son histoire, l’ACCS Futsal Club organisait jeudi 24 septembre une conférence de presse. Le rendez-vous était fixé à l’Arena Teddy Riner, complexe sportif d’Asnières-sur-Seine de 1 300 places, qui se trouve au pied des blocs, à deux pas du métro Asnières-Gennevilliers Les Courtilles. Et les objectifs étaient simples : afficher les ambitions du club, présenter la nouvelle recrue Ricardinho, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde, mais aussi et surtout tenter d’instaurer un nouvel élan pour le futsal en France. On y était.



26

Ricardinho : « Je sais que je peux faire grandir le futsal en France »

Par Thomas Morlec

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

D’emblée, le ton est donné. Digne d’une cérémonie hollywoodienne, l’ACCS Fustal 92 a mis les petits plats dans les grands pour la première conférence de presse de son histoire. Entre les jeux de lumière aux couleurs du club et la musique d'ambiance funky, les joueurs habillés en survêt’ se mélangent aux officiels qui ont sorti les smokings. Les minutes défilent, et le lancement se fait attendre. La raison ? Un petit souci technique qui empêche la diffusion en live de l'événement. Un détail qui peut paraître anodin, mais qui est révélateur de l’ADN du club. Une fois les câbles rebranchés, la conférence commence par la diffusion d’une vidéo très clipée qui revient sur la genèse du club, créé il y a douze ans, et l’arrivée de Ricardinho, le joueur portugais, recrue phare du projet.L'ACCS, qui est passé du statut de petit club de quartier qui évoluait en PHR à celui de club structuré de D1 en cinq ans, n’a pas de temps à perdre. Cette croissance, les Lions d'ACCS le doivent en grande partie à Sami Sellami, son président, qui a juré aux élus locaux il y a quinze ans qu’il parviendrait à monter une équipe de futsal et à remporter le championnat de France. Beaucoup ont dû se marrer à l’époque, mais aujourd'hui, il n’en est plus si loin. Vice-champion l’année dernière, le club de banlieue parisienne possède désormais les joueurs majeurs de l’équipe de France dans ses rangs, dont notamment le capitaine Abdessamad Mohammed, mais aussi Ricardinho, élu six fois meilleur joueur du monde, ainsi que Jesús Velasco, l’un des entraîneurs les plus réputés de la discipline. À la suite de ces gros investissements, l'ACCS Futsal 92 se doit d’assumer un nouveau statut : celui d’un porte-drapeau qui doit performer en D1 française d'abord, mais aussi sur la scène européenne. Les dirigeants ne s’en cachent pas : le projet est de devenir à court terme le premier club parisien à remporter la Ligue des champions. Rien que ça. Les mots sont forts, les épaules devront être assez larges, d'autant qu'il faut également parvenir à séduire un public français loin d’être conquis par le futsal.Soucieux d’avoir bien plus de spectateurs à l’étranger (Espagne, Portugal, Brésil) qu’en France, le président n’hésite pas à mettre le paquet pour attirer les spectateurs autrement. Rencontres diffusées sur Twitch et les réseaux sociaux, match village (différentes animations autour des matchs),comme OhPlai présent pour l’événement ou encore des hologrammes et effets spéciaux, le club de banlieue parisienne veut faire vivre une expérience différente aux fans de ballon rond., concède Sami Sellami, le président du club. Ce dernier mise aussi beaucoup sur les médias qui doivent selon luiPrésenté en grande pompe, Ricardinho a conscience du rôle qu’il a à jouer sur les terrains hexagonaux. Le champion du monde portugais affirme, avant de noter queUn discours que rejoint totalement celui de son président, pour qui leUn gros poids sur les épaules du club de banlieue parisienne qui, au-delà de Ricardinho, Carlos Ortiz et Jesús Velasco, possède dans son effectif plusieurs internationaux français qui constituent la vitrine du club. Abdessamad Mohammed, le capitaine de l’équipe, est conscient de l’immensité du défi :Le changement, c’est maintenant ?