L'accord LFP-Mediapro validé

Clap de fin.La LFP et Mediapro ont conclu un accord ce mardi, validé par le tribunal de commerce de Nanterre. C'est officiel, le football français a récupéré la quasi-totalité de ses droits TV (Mediapro possédait 80% des droits de la L1 et L2 et s'était engagé à verser un chèque annuel de 830 millions d'euros) et va pouvoir les redistribuer à de nouveaux diffuseurs potentiels. D'après, cet accord oblige Mediapro à s'acquitter d'un chèque de 100 millions d'euros pour éviter au groupe audiovisuel sino-espagnol des poursuites judiciaires. La Ligue aurait déjà perçu 64 millions d'euros et attend donc les 36 derniers lors du premier semestre 2021.Parmi les potentiels repreneurs, Canal + fait office de favori et proposerait, selon L'Equipe, autour de 590 millions d'euros avec un bonus de 100 millions liés à une augmentation éventuelle de ses abonnements.Voir un concurrent partir et récupérer les droits à moindre coût, la stratégie pourrait être payante.