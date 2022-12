L'Académie Mohammed VI, joyau de la formation marocaine

Azzedine Ounahi, Youssef En-Nesyri, Nayef Aguerd et Reda Tagnaouti sont tous les quatre issus de l'Académie Mohammed VI, près de Rabat. Sortie de terre en 2009, elle commence déjà à fournir la sélection nationale.

« Sa Majesté le roi Mohammed VI a voulu comprendre pourquoi le football était arrivé à ces difficultés-là. C’est-à-dire ne pas se qualifier à la Coupe du monde depuis longtemps, de ne pas être capable de passer le premier tour des Coupes d'Afrique et la non-qualification des jeunes dans les compétitions africaines et notamment mondiales. »

« On était vraiment catastrophiques pendant six mois, et je me suis aperçu qu'il fallait changer de méthodologie. »

Un projet colossal

« Les familles voulaient absolument me confier leurs enfants parce qu'on était attentifs aussi à leur scolarité, à leur santé, ce qui n'était pas le cas dans les clubs. »

Athlétiser des techniciens

« Il devrait y avoir dix académies dans tous les pays d'Afrique comme il y a à Salé. »

Mardi 6 décembre, ils étaient trois. Trois joueurs marocains issus de l’Académie Mohammed VI à être titulaires lors de l’exceptionnelle victoire face à l’Espagne . Nayef Aguerd, Youssef En-Nesyri, et Azzedine Ounahi, qui a complètement charmé Luis Enrique., s’interrogeait-il en conférence de presse, malgré le revers. Pascal Théault, lui, le sait., affirme l’ancien joueur-entraîneur-formateur du SM Caen.S’il fait aujourd’hui les beaux jours de la formation de l’ASEC Mimosas à Abidjan, le Normand fut l’un des tout premiers à rejoindre l’Académie Mohammed VI, sortie de terre en 2009 sur décision royale, à Salé, près de Rabat., explique Nasser Larguet, nommé directeur du projet en 2007, alors que son contrat au RC Strasbourg prenait fin.Le royaume investit alors treize millions d’euros dans le projet et s’offre un centre ultra-moderne, qui n’a rien à envier aux infrastructures des plus grands clubs européens. Avec Nasser Larguet aux commandes, l’académie se dote d’équipements en tout genre., explique Pascal Théault. Mais cette académie de 18 hectares a de légers retards de livraison, et le premier cru commence à mûrir à 40 kilomètres de là., se souvient Théault. Pas de quoi entamer le moral du trio :Si les formateurs s’éclatent, tout n’est pas tout rose. Il faut encore mettre au point la bonne formule pour faire progresser les pépites marocaines. Avec un staff largement issus de la formation française, Nasser Larguet essaie d’appliquer les méthodes hexagonales. Mais l’expérience tourne au fiasco, car à l’époque, selon lui,(Pavillon, le préparateur physique, NDLR), témoigne Larguet, qui a passé le flambeau à Théault en 2014. Après une première année passée à jouer des matchs amicaux, l’ancien coach de l’OM inscrit ses différentes catégories dans les championnats locaux. Pour sa première vraie saison, l’académie brille :, raconte Larguet.Ces résultats ne sont pas forcément bien vus par les grandes équipes marocaines, qui jalousent les infrastructures dont bénéficie l’académie., décrit Théault, qui a quitté le navire en 2016., complète Larguet.Concernant la détection, l’actuel DTN de l’Arabie saoudite ne vise même pas les jeunes déjà licenciés dans un club.Rien que pour la première promotion, le directeur dit avoir passé en revue 15 000 jeunes, pour réduire la liste à 80, puis à 37 en éliminant ceux qui ont menti sur leur âge, ceux qui avait un retard scolaire, ou un profil médical incompatible avec le sport de haut niveau.Contrairement à un paquet de centres de formation de l’Hexagone, l’académie ne refuse pas de joueurs sous prétexte que leurs qualités ne correspondent pas à la philosophie du club., détaille Théault. Nasser Larguet apporte toutefois une petite nuance, puisqu'il confie avoir légèrement insisté sur l’aspect athlétique, défaut récurrent des jeunes Marocains., précise-t-il. Un rééquilibrage athlétique qui a porté ses fruits :Après une décennie d’existence, l’Académie Mohammed VI a déjà su placer trois de ses lauréats dans le onze titulaire de Walid Regragui, auquel on doit rajouter Reda Tagnaouti, le troisième gardien du groupe. Même si l’académie a pour but de fournir l’équipe nationale, Nasser Larguet se dit positivementd’autant plus qu’avec un gardien, un défenseur, un milieu et un attaquant, c’est une véritable. Le technicien pondère ce succès, arguant que. De son côté, Pascal Théault estime qu’il est impossible de se fixer un objectif précis :Cette première génération produite par l’Académie, déjà si importante chez les Lions de l’Atlas, pourrait montrer aux autres pays du continent qu’un tel investissement est nécessaire pour progresser au plus haut niveau. Pascal Théault, qui sillonne l’Afrique depuis vingt ans, espère voir ce genre d’infrastructures fleurir un peu partout :Maintenant, même aux confins du Sahara, le futur Messi n’échappera pas à l’Académie Mohammed VI.

Par Léo Tourbe

Propos de NL et PT recueillis par LT.